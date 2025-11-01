Nina Chuba bekommt ihre eigene Show im Radio

Nina Chuba steht bald auch vor dem Radiomikrofon – als Moderatorin beim Jugendradio BigFM. Sie übernimmt die Sendung von Tokio Hotel Sänger Bill Kaulitz.

Sängerin Nina Chuba (27) bekommt ihre eigene Radiosendung beim Jugendradio BigFM. „Ich freue mich riesig, den Staffelstab von Bill Kaulitz zu übernehmen und die kürzeste Show der Welt bei

BigFM zu moderieren. Das wird der Wahnsinn“, sagte Chuba laut einer Mitteilung des Medienunternehmens Audiotainment Südwest in Mannheim, zu dem BigFM gehört. Am 10. November soll die erste Show laufen.

Programmchef freut sich auf „viele starke Shows“

Stars wie Oliver Pocher, Paul Ripke und Lola Weippert moderierten bereits beim Sender. Zuletzt übernahm Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz eine Show. Nun reiht sich Nina Chuba („Wildberry Lillet“) in die Riege der Moderatorinnen und Moderatoren ein. „Nina Chuba steht für das, was die junge Generation bewegt – ungeschönt, laut und vor allem authentisch“, sagte BigFM Programmchef Till Simoleit. „Dass sie jetzt Teil unseres Teams ist, macht uns unglaublich stolz. Wir freuen uns auf viele starke Shows mit ihr.“

Der Sender bigFM erreicht nach eigenen Angaben täglich knapp 3,1 Millionen Hörer. Zur Audiotainment Südwest zählen auch die Sender RPR1. und Radio Regenbogen. (dpa/mp)