Nicht zum ersten Mal: Konzert von Skandal-Rapper Kanye West abgesagt

Der umstrittene US-Rapper Kanye West hat in Europa eine weitere Absage kassiert. Auch sein geplantes Konzert in Italien darf nicht stattfinden – „aus Gründen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit“.

Der Auftritt des umstrittenen US-Rappers Kanye West alias Ye in der italienischen Stadt Reggio Emilia ist abgesagt worden. Der Präfekt der 172.000-Einwohner-Stadt, Salvatore Angieri, teilte mit, die Absage erfolge aus Gründen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Das Konzert des 48 Jahre alten Rappers hätte am 18. Juli in der RCF Arena stattfinden sollen.

Kanye West-Auftritt bei italienischem Musikfestival abgesagt

Auch ein Konzert von US-Rapper Travis Scott (35) einen Tag zuvor wurde abgesagt. Die beiden Rapper hätten eigentlich bei dem Musikfestival „Pulse of Gaia“ in Reggio Emilia auftreten sollen. Die Entscheidung zur Absage fiel bei einer Sitzung des Provinzausschusses für öffentliche Ordnung und Sicherheit.

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Zur Begründung verwies Angieri auf den erwarteten immensen Besucherandrang innerhalb von 24 Stunden – in die Arena passen etwa 103.000 Menschen –, die enge zeitliche Verbindung der beiden Veranstaltungen sowie das Risiko von Protesten gegen den Auftritt von West. Zudem seien in die Bewertung frühere Absagen des Rappers in anderen Ländern eingeflossen.

Auch in anderen Ländern wurden Konzerte abgesagt

Zuvor hatte bereits die britische Regierung dem Musiker die Einreise verweigert. In Polen wurde ein geplantes Konzert von den Veranstaltern abgesagt. Einen Auftritt in Frankreich sagte West wegen eines drohenden Verbots selbst ab. Auch ein Auftritt in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi wurde zuletzt abgesagt.

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Kanye West zählt zu den einflussreichsten und zugleich am stärksten polarisierenden Künstlern der Musikindustrie. Immer wieder fiel der Ex-Mann von Kim Kardashian mit rassistischen und antisemitischen Aussagen auf. 2025 hatte er ein Lied mit dem Titel „Heil Hitler“ veröffentlicht. In Form einer ganzseitigen Anzeige im „Wall Street Journal“ bat er später um Entschuldigung. (dpa/mp)