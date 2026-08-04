„Babylon Berlin“, „Maxton Hall“, „Harry Potter“, einige große Live-Shows und Überraschungen: Bis Jahresende gibt es für Serien- und TV-Fans einige Meilensteine. Eine Übersicht für Fans und Vorfreude.

Streaming-Riese Amazon Prime Video hat das Finale des globalen Serien-Hits „Maxton Hall“ angekündigt, die ARD die finale Staffel ihres großen Historienkrimis „Babylon Berlin“ und das ZDF bekanntlich am Nikolausabend eine „Wetten, dass..?“-Ausgabe mit Bill und Tom Kaulitz.

Bei RTL und seinen Sendern stehen in den kommenden Monaten auch die ganzen populären Formate wieder an wie „Deutschland sucht den Superstar“, „Bauer sucht Frau“, „Die Höhle der Löwen“, „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“, „Grill den Henssler“ oder „Ninja Warrior Germany“.

Bei ProSieben, Sat.1 und Joyn sind neben allerhand neuen Formaten auch die Klassiker „Wer stiehlt mir die Show?“, „Joko & Klaas gegen ProSieben“, „Promi Big Brother“, „Das große Promibacken“, „Schlag den Star“, „The Masked Singer“, „The Voice of Germany“ und „The Voice Kids“ zu erwarten.

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Eine Auswahl von großen TV-Terminen und -Highlights:

Polit-Talkshows mit Miosga, Lanz und Co.

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Dass keine aktuellen Talkshows kommen, ist für viele das Sommerpause-Indiz schlechthin. Bald sind sie wieder da. „Maischberger“ kehrt am 11. August zurück, der ARD-Sonntagstalk „Caren Miosga“ am 23. August. Im ZDF ist „Markus Lanz“ am 18. August wieder da und „Maybrit Illner“ am 3. September. Illners Sommervertretung ist derzeit donnerstags bis Ende August Sarah Tacke.

Caren Miosga ist wieder ab 23. August zurück aus der Sommerpause. NDR/Philipp Rathmer/Fritz Gnad/Lenny Grade/Etienne Heinrich/Benjamin Zure

„Tip Toe“

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In Großbritannien hatte das neue Meisterwerk von Showrunner Russell T Davies („Doctor Who“, „Queer as Folk“) gute Kritiken. Jetzt holt der Streamingdienst HBO Max die fünfteilige Miniserie „Tip Toe“ mit Alan Cumming und David Morrissey in den deutschsprachigen Raum (ab 13. August). Es geht um zwei Nachbarn in Manchester, die sich hassen – ein psychologischer Thriller über Schwulen- und Transfeindlichkeit.

„Club der roten Bänder – Die neue Generation“

2015 startete die Serie „Club der roten Bänder“, wurde bis 2017 zu einem Hype. Nun kehrt das Serienphänomen mit einer Neuauflage und sechs Folgen zurück – ab 25. August auf RTL+, Sky und Wow sowie ab 8. September bei Vox. Die Geschichte beginnt neu, doch das Konzept ist das gleiche: Fünf Jugendliche, die sich im Kampf gegen ihre schweren Krankheiten verbünden.

„Selling Sex“

In diesem ARD-Sechsteiler (6 x 25 Minuten; ab 25. August) zeigen die „Kreatorinnen“ Miriam Dehne und Marie C. König „Sexarbeit auf eine klischeefreie, differenzierte und moderne Weise“, wie es der öffentlich-rechtliche Senderverbund formuliert. Hauptdarstellerin Ella Morgen verdient als BWL-Studentin schnelles Geld, indem sie als Escort anfängt zu arbeiten.

„Jetski Star WM“ mit Stefan Raab

Mit seinem teuren Einkauf namens Stefan Raab setzt RTL „die große Tradition der Raab-Events fort“, wie der Sender es formuliert. Am Samstag, dem 29. August, gibt es die „Jetski Star WM“ auf dem Gelände der Regattabahn Duisburg mit rund 2000 Zuschauerinnen und Zuschauern und Promis in spektakulären Disziplinen.

„Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch

Ab Ende August steht der Montagabend bei RTL wieder regelmäßig im Zeichen des Quiz mit dem jetzt 70-jährigen Günther Jauch. Natürlich gibt es in den kommenden Monaten auch die WWM-Specials wie die „3-Millionen-Euro-Woche“ oder das „Promi-Special“ im Rahmen des RTL-Spendenmarathons.

„Wer wird Millionär?”-Moderator Günther Jauch (Archivbild) picture alliance/dpa/RTL Television GmbH | TVNOW / Stefan Gregorowius

„Wer ist Deutschlands Superhirn?“ mit Jörg Pilawa

In diesem neuen Sat.1-Quiz stellt Jörg Pilawa ab 27. August die kognitiven Fähigkeiten von 50 Kandidatinnen und Kandidaten auf den Prüfstand. Durch sechs immer kleiner werdende Kreise spielen sie sich Runde für Runde nach innen, um bis zu 50.000 Euro zu gewinnen.

ZDF-Herzkino

Das ZDF spricht bei seinen Sonntagabend-Filmen nicht von einer Sommerpause, dennoch waren jetzt wochenlang nur Wiederholungen im Programm. Am 30. August kommt wieder ein neuer Film: „Eine Wingwoman verliebt sich nicht“ (schon ab 21. August zu streamen) – mit Chiara Schoras und Tom Beck. Inhalt: „Als professionelle Wingwoman hilft Caro Sander Menschen beim Dating. Doch dann trifft sie selbst auf "den einen" und soll ausgerechnet ihn mit einer ihrer Klientinnen verkuppeln.“

„Babylon Berlin“

Nach zehn Jahren und internationalem Erfolg kommt nun mit der fünften Staffel das „Babylon Berlin“-Finale. Die acht Episoden (ab 10. September in der Mediathek, Ausstrahlung im Ersten dann am 19. und 25. September) beruhen auf dem Roman „Märzgefallene“ von Volker Kutscher. „Februar 1933 ist der letzte Akt: Während eine Stadt zwischen Rausch und Untergang taumelt, stehen Gereon Rath und Charlotte Ritter in den Wochen zwischen der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler und dem Reichstagsbrand vor Entscheidungen, die ihr Leben und das Schicksal der Stadt, das Schicksal Deutschlands für immer verändern“, schreibt die ARD, die diesmal ohne Pay-TV-Partner produzierte.

Volker Bruch und Liv Lisa Fries bei der Weltpremiere der vierten Staffel von „Babylon Berlin”. Die letzte Staffel ist ab September in der ARD Mediathek. (Archivbild) picture alliance/dpa | Jens Kalaene

„Tatort“

Nach der wohl längsten Sommerpause überhaupt von 19 Wochen kehrt der ARD-Sonntagskrimi „Tatort“ erst am 13. September wieder mit neuen Filmen zurück. Die erste Erstausstrahlung nach über vier Monaten Pause ist ein Krimi mit Maria Furtwängler als Charlotte Lindholm, der in ein sogenanntes Demenzdorf führt, in dem es einen Mordverdächtigen geben soll – Titel: „König in Gelb“.

Neuer Donnerstagskrimi aus Innsbruck

Mit „Tirolerblut“ startet im September eine neue deutsch-österreichische ARD-Krimireihe auf dem populären Sendeplatz „DonnerstagsKrimi im Ersten“. Ursula Strauss spielt eine Chefinspektorin. Im Mittelpunkt stehen drei Generationen einer Innsbrucker Polizisten-Familie.

„City of Blood“

Der Streamingdienst Disney+ hat ab 16. September eine Berlin-Dystopie im Programm. In der achtteiligen Thriller-Serie „City of Blood“ geht es um Verbrechen und Vampire, in den Hauptrollen sind Lea Drinda und Soma Pysall zu sehen. Die Serie beruht auf der Graphic-Novel-Reihe „Berlinoir“. Sie spielt in einer Zukunft, in der in Deutschland wegen des Klimawandels unerträgliche Hitze herrscht und im heißen Berlin nur eine kleine Elite unter einer vollklimatisierten Kuppel einigermaßen angenehm leben kann.

„Das große Promi-Büßen“

Dragqueen Olivia Jones liest prominenten Sündern wieder bei Joyn und ProSieben die Leviten und konfrontiert sie mit den Schattenseiten ihres Lebens. Im Herbst kommt die neue und inzwischen fünfte Staffel der Reality-Show „Das große Promi-Büßen“. Zum Cast gehören diesmal der frühere Fußballstar Eike Immel, die in Dubai wohnende Reality-Diva Georgina Fleur sowie Aleks Petrovic und Marwin Klute, zwei Kerle, die beim RTL-Format „Temptation Island VIP“ mit frauenfeindlichen Äußerungen und Eifersuchtsverhalten aufgefallen waren.

„Die Flodders“

Knapp 40 Jahre nach dem ersten „Flodder“-Film kehrt Kees Flodder zurück. Das Spin-off „Die Flodders“, das auf dem Originalformat „Flodder – Eine Familie zum Knutschen“ von Dick Maas basiert, ist eine Produktion von RTL+ und dem niederländischen RTL-Streamingdienst Videoland. Start der Serie mit Tatjana Šimić und Ghislaine van Ijperen soll im September sein.

„Lupin“

Seit 2021 begeistert Omar Sy als Meisterdieb Assane Diop die Fans stilvoller und amüsant erzählter Spannung. Die Netflix-Serie „Lupin“ beruht lose auf den Abenteuern des Gentleman-Gauners Arsène Lupin, die der Franzose Maurice Leblanc vor mehr als 100 Jahren ersonnen hat. Für den 23. Oktober hat Netflix die vierte Staffel angekündigt, von Fans sehnsüchtig erwartet.

Neuer ZDF-Samstagskrimi „Frankfurt Mord“

Das ZDF erweitert sein Samstagskrimi-Portfolio um eine neue Reihe: Unter dem Titel „Frankfurt Mord“ (Arbeitstitel lautete mal „Frankfurter Files“) sind Marie-Lou Sellem und Johannes Hegemann in den Hauptrollen zu sehen. In ihrem ersten Fall wird die Geschichte erzählt, dass die beiden Ermittler mit rund 20 Jahren Altersunterschied soeben einen One-Night-Stand hatten und nun ein Team in der Mordkommission werden.

Frankfurt ist also auch beim ZDF weiterhin Krimischauplatz, auch wenn der in der Mainmetropole spielende Freitagskrimi-Klassiker „Ein Fall für zwei“ bald eingestellt wird und im September mit der vorletzten Staffel (4 Folgen ab 4. September online, ab 11. September Ausstrahlung) ins Programm kommt.

„Das Vergessen - Spurlos im Moor“

Ende Oktober bringt die ARD die rund um Wien gedrehte Miniserie „Das Vergessen – Spurlos im Moor“ in ihr Programm. „Die Polizistin Pia Kraus (Julia Koschitz), bei der eine frühe Form von Alzheimer festgestellt wurde, will das mysteriöse Verschwinden ihrer 17-jährigen Nichte Amelie (Fabia Matuschek) aufklären. Doch nach sechs Monaten erfolgloser Suche wird Amelies Leiche im nahegelegenen Moor entdeckt. Der grausame Fund hebt das Leben ihrer Mutter Caro (Martina Ebm), Pias Schwester, vollständig aus den Angeln.“

„Breitscheidplatz 19/12“

Diese ARD-Serie (6 x 40 Minuten), die auf wahren Begebenheiten basiert, startet voraussichtlich im Oktober und läuft vorher beim renommierten Filmfestival in Toronto. Albrecht Schuch spielt einen Soko-Leiter und Bayan Layla eine junge Polizistin aus dem Irak. „Breitscheidplatz 19/12“ befasst sich mit der Vorgeschichte des islamistischen Anschlags in Berlin vor zehn Jahren. „Am 19. Dezember 2016 rast ein Lkw auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz in die Menschenmenge“, schreibt die ARD. „Es ist einer der größten Terroranschläge in der deutschen Geschichte. Zu diesem Zeitpunkt war der mutmaßliche Attentäter den Behörden bereits über ein Jahr bekannt.“

„Droneland“

Am 8. Oktober kommt die internationale Thriller-Serie „Droneland“ zu Magenta TV. Sie führt ins Jahr 2040, in dem die Bevölkerung der EU von Drohnen überwacht wird. Die beiden Europol-Agenten Aart Westerfeld (Oliver Masucci) und Nina Bittman (Sophie Mousel) müssen den Mord an einem Politiker aufklären und stoßen dabei auf eine Verschwörung. Auch Sibel Kekilli und Alexander Scheer spielen mit.

„House of Yang“

Am 9. Oktober startet bei der ARD die sechsteilige Mystery-Serie mit Horror-Elementen (6 x 25 Minuten), die in einer abgeschiedenen Ecke des Schwarzwaldes in einem alten Haus spielt. Darin erstreckt sich laut SWR die Geschichte einer deutsch-chinesischen Familie über drei Generationen hinweg.

„Friends Sex and Games“

Gewagtes Spiel einer alten Clique: Jeder wirft seinen Schlüssel in eine Schale. Wer zieht, verbringt die Nacht mit dem Besitzer oder der Besitzerin des Schlüssels. Keine Gefühle, keine Verpflichtungen. Die auf einem mexikanischen Serienhit basierende sogenannte Erotikdramedy „Friends Sex and Games“ – unter anderem mit Paula Kalenberg, Fridolin Sandmeyer, Salka Weber und Martin Bruchmann – ist für den 16. Oktober bei Prime Video angekündigt.

„Schlagerbooom 2026 – Alles funkelt! Alles glitzert!“

Nach dem Open-Air-„Schlagerbooom“ ist vor dem großen Hallen-„Schlagerbooom“ mit Florian Silbereisen. Die große Live-Show aus Dortmund ist für den 17. Oktober angekündigt. „Schlagerbooom 2026 – Alles funkelt! Alles glitzert!“ (im Ersten).

Florian Silbereisen ist Host des großen „Schlagerbooom 2026“. (Archivbild) picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann

„Where's Wanda“

Die zweite Staffel der Apple-TV-Serie mit Axel Stein und Heike Makatsch kommt ab 21. Oktober (Episoden bis in den Dezember hinein). Diesmal wird Wanda, die Tochter der Klatts, mit einer Leiche scheinbar auf frischer Tat ertappt. „Um ihre Unschuld zu beweisen und sie nicht erneut zu verlieren, müssen die Klatts alles riskieren und die verantwortliche Person ausfindig machen.“ Die Ermittlungen führen sie laut Apple tief in die kriminelle Unterwelt ihrer Vorstadt.

„Friesenjunkies“

Sylvie Meis kehrt zur Schauspielerei zurück: Sie spielt in der neuen Impro-Dramedy „Friesenjunkies“ der „Discounter“-Macher Emil und Oskar Belton mit. Die Serie über eine Entzugsklinik auf Sylt, unter anderem auch mit Martin Brambach, soll Anfang November in der ARD-Mediathek erscheinen.

„Terra X: Die Geschichte der Deutschen“

Das ZDF zeigt ab 9. November den Dokumentations-Mehrteiler „Terra X: Die Geschichte der Deutschen“. Die ersten fünf Folgen führen mit Schauspieler Matthias Brandt von der letzten Eiszeit bis ins späte Mittelalter.

„Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“

Viele lieben sie, andere haben es nie kapiert: Amazons große Fantasy-Produktion „Ringe der Macht“. Nach zwei Jahren Pause kommt Staffel 3 nun ab 11. November. Die Fans von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ erwartet ein Zeitsprung, der direkt zum Höhepunkt des Krieges zwischen Sauron und den Elben führt.

„Wetten, dass..?!“ mit Bill und Tom Kaulitz

Es wird als das TV-Ereignis des Jahres gehandelt: die Samstagabendshow „Wetten, dass..?!“ mit Bill und Tom Kaulitz am 5. Dezember live aus Halle an der Saale. Im Januar hatten die Zwillinge der Band Tokio Hotel, die aus dem Raum Magdeburg stammen, angekündigt, die jahrzehntelang von Thomas Gottschalk moderierte ZDF-Show zurückzubringen. Sie machten aber sofort deutlich, dass es dabei nur um eine Ausgabe gehen soll.

„Wer weiß wie wann was war?“ mit Schöneberger und Raab

Nach der quotentechnisch durchaus gut gelaufenen Premiere kehren Barbara Schöneberger und Stefan Raab, zwei der bekanntesten Gesichter des deutschen Entertainments, im Dezember mit neuen Ausgaben der RTL-Samstagabendshow „Wer weiß wie wann was war? – Die Show der Generationen“ zurück.

„Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“

Die finale Staffel „Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“ mit Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung startet im Dezember 2026 bei Prime Video. Ruby (Herbig-Matten) steht darin „am Abgrund“. Sie wurde vom Maxton Hall College suspendiert, ihr Traum von Oxford droht zu zerbrechen. Die von Ufa Fiction produzierte Serie basiert auf „Save Us“, dem dritten Teil der Bestseller-Trilogie der Autorin Mona Kasten.

Die Erfolgsserie „Maxton Hall“ mit Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung kehrt im Dezember 2026 mit der finalen Staffel zurück. Stephan Rabold

„Harry Potter“

Der Streamingdienst HBO Max hat die sehnsüchtig erwartete erste Staffel der Serie über Harry Potter für Weihnachten angekündigt. In den Hauptrollen sind Dominic McLaughlin als der berühmte Zauberlehrling, Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley zu sehen. Die Serie ist die zweite Verfilmung der Romane – nach den erfolgreichen Spielfilmen mit Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint, die zwischen 2001 und 2011 in die Kinos kamen. Jede Staffel soll eine werkgetreue Adaption der sieben Bücher von Autorin J.K. Rowling sein, die als ausführende Produzentin an Bord ist. Mit mehr als 600 Millionen verkauften Büchern in Dutzenden Sprachen zählt „Harry Potter“ zu den erfolgreichsten Romanreihen der Welt.

Dschungelcamp

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ bleibt auf dem Primetime-Sendeplatz 20.15 Uhr. Und die kommende 20. Staffel Anfang 2027 soll die „längste Staffel ever“ werden. Was das genau bedeutet, wird RTL erst später mitteilen.

„Let's Dance“

Auch bei „Let's Dance“ wird die Dosis erhöht. Die Tanzshow gehört seit 2006 zum RTL-Programm – 2027 soll die 20. Staffel laufen. Das Format, das sich schon in der Vergangenheit über mehrere Monate erstreckte, soll dabei noch weiter ausgebaut werden – als „größte Staffel der Showgeschichte“.