Neue Single, neue Frisur: Lena Meyer-Landrut macht mit Bob Schluss

Berlin -

Lena Meyer-Landrut (28) zeigte sich beim Thema Haare stets experimentierfreudig: Von blond über rot bis fast schwarz – lang, kurz, glatt, lockig. Sie hat alles durch.

Jetzt dachte sich die Sängerin wohl: „back to the roots” (dt.: „zurück zu den Wurzeln”) – ab sofort trägt die 28-Jährige ihre Haare nämlich wieder lang, so wie wir sie 2010 kennengelernt haben.



Ihrer Naturhaarfarbe dunkelbraun bleibt Lena schon mehrere Jahre treu – jetzt also auch wieder lange Haare. Statt frechem, kinnlangem Bob trägt die Künstlerin aktuell eine lange Mähne.

So haben die Fans ihr Idol schon lange nicht mehr gesehen.

Doch ob Lena auch bei dem Look bleibt? Schließlich brauchte sie bisher immer recht schnell Abwechslung.

Seit Freitag (16. August) ist Lenas neue Single „Better” auf dem Markt, ein Duett mit Nico Santos. (jba)