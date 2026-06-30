Für ein neues Format wurden laut RTL+ acht Männer mit einer erfundenen Show getäuscht. Moderatorin Charlotte Engelhardt verrät, wie viel Aufwand hinter der perfekten Inszenierung steckte.

Moderatorin Charlotte Engelhardt (vormals Charlotte Würdig) steht in der Sendezentrale von RTL. Ab dem 30. Juni moderiert Engelhardt das neue Reality-Format „Bad Boyfriends – Jetzt wird abgerechnet“ auf RTL+. Rolf Vennenbernd/dpa

Es gibt ein recht klassisches Muster für Horrorfilme. Es sieht so aus: Eine Gruppe Ahnungsloser fährt fröhlich in eine abgelegene Hütte irgendwo im Wald, um zwanglos die Sau herauszulassen. Was die naiven Protagonisten nicht merken: Das Verderben lauert bereits hinter dem nächsten Gebüsch. RTL übersetzt diesen bewährten Plot nun gewissermaßen in die Logik eines Reality-Formats.

Der Schauplatz ist aber keine düstere Hütte, sondern das sonnenverwöhnte Teneriffa. Und statt eines maskierten Killers wartet dort die eigene Lebensgefährtin – zusammen mit Charlotte Engelhardt.

Im neuen Format „Bad Boyfriends – Jetzt wird abgerechnet“, das die 47-Jährige zusammen mit Reality-Star Calvin Kleinen bei RTL+ moderiert, werden acht gutgläubige Männer fintenreich in eine TV-Falle gelockt. Sie glauben, den Angaben zufolge, an der Party-Sendung „Bro Island“ teilzunehmen – mit Sonne, Luxus und Feierei. Tatsächlich existiert diese Sendung aber gar nicht. Stattdessen treffen die Partygänger auf ihre Freundinnen, die vom problematischen Verhalten ihrer Partner genug haben. Fortan heißt es Beziehungsarbeit statt Trinkgelage.

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„Bad Boyfriends“: Es gab sogar falsche Moderationskarten

Der Aufwand hinter der TV-Fassade war enorm, wie Engelhardt im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur verrät. „Sie haben diesen Macho-Film absolut geglaubt und sich ohne jeden Zweifel voll darauf eingelassen“, sagt die Moderatorin über die düpierten Kandidaten. Ganze zwei Tage lang habe man sie in trügerischer Sicherheit gelassen. „Sie dachten sich nur: Geil, saufen, Party machen mit Calvin und am Ende räume ich den Sieg ab“, sagt Engelhardt.

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Co-Moderator Calvin Kleinen aus der Nähe von Aachen hat einschlägige Erfahrung in vergleichbaren Reality-Shows. Das dürfte sich vertrauensbildend ausgewirkt haben.

Charlotte Engelhardt: Geheimhaltung war „wirklich kräftezehrend“

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„Das gesamte Branding, die Kulissen vor Ort und sogar die Moderationskarten waren komplett auf ,Bro Island‘ zugeschnitten“, so Engelhardt. Es sei wirklich eine enorme Herausforderung gewesen, das wahre Konzept geheim zu halten. „So eine TV-Produktion hat eine lange Vorbereitungszeit, in der wirklich jeder absolute Diskretion wahren musste“, sagt sie. „Auch ich durfte im Vorfeld niemandem etwas verraten, was teilweise schon wirklich kräftezehrend war.“

Für die Moderatorin markiert die Sendung auch eine persönliche Zäsur: Nach langer Zeit tritt sie nun offiziell wieder mit ihrem alten Nachnamen Engelhardt auf – und nicht mehr als Charlotte Würdig. Die Trennung von ihrem Ex-Mann, dem Rapper Sido (45, bürgerlich Paul Würdig), liegt sechs Jahre zurück. „Es fühlt sich ein bisschen wie nach Hause kommen an“, sagt sie der dpa. „Ich mag dieses warme Gefühl der Zugehörigkeit, das mein Geburtsname in mir auslöst.“

Habe ich auch einen „Bad Boyfriend“ zu Hause?

Engelhardt glaubt, dass der Reiz ihrer neuen Show über reinen Voyeurismus hinausgeht. „Jedes Paar hat schließlich seine eigenen kleinen oder großen Baustellen in der Beziehung. Ich würde mich sehr freuen, wenn Paare vor dem Fernseher sitzen, sich die Sendung gemeinsam anschauen und sich in bestimmten Situationen echt wiedererkennen“, sagt sie. Es gehe nicht darum, Männer pauschal als schlechte Partner zu brandmarken. „Wir stellen die Frage, woher dieses problematische Verhalten eigentlich kommt, und versuchen, tiefer in ihre Psyche hineinzublicken“, sagt Engelhardt.

Dass dabei echte Härtefälle anlanden, verrät allerdings ein Blick in die Akten, die RTL zu den Kandidaten zusammengestellt hat. Manche kennt man bereits aus anderen Reality-Formaten, andere haben bislang keine TV-Erfahrung – und haben als unbeschriebene Blätter eine gewisse Fallhöhe.

Einer ohne Bildschirm-Vita ist etwa Filialleiter Antonio aus München, liiert mit Alessandra. Im Begleitmaterial von RTL heißt es zu dem 30-Jährigen: „Bereits nach zwei Monaten versuchte Antonio, mit seiner Ex fremdzugehen. Die ließ ihn allerdings abblitzen und schickte Alessandra die gesamten Chatverläufe.“ Für ihn dürfte das Auffliegen der Fake-Show „Bro Island“ somit noch zu den harmlosen Überraschungen der vergangenen Monate gehört haben.