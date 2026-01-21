Neue Folgen: „Hartz und herzlich“ erstmals mit Geschichten aus Hamburg

„Hartz und herzlich“, die Sozialreportage von RTL2, ist zurück – und das erstmals mit Geschichten aus Hamburg-Mitte. Ab dem 10. Februar 2026 zeigt der Sender sechs neue Folgen der Doku-Reihe, die das Leben von Anwohnern auf der Veddel beleuchtet.

In den ersten drei Folgen gewährt das Format Einblicke in den Alltag verschiedener Bewohnerinnen und Bewohner. Rentnerin Ilse lebt mit ihrem 26 Jahre jüngeren Partner Daniel in einer renovierungsbedürftigen Sozialwohnung. Gemeinsam wollen sie das Projekt angehen – doch ihre Vergangenheit und schlechte Nachrichten stellen sie vor Herausforderungen. Auch Hausmeister Andy, eine bekannte Figur auf der Veddel, gerät an seine Grenzen, als ihm eine Stromabschaltung droht.

„Hartz und herzlich“ auf der Veddel – Alltag zwischen Hoffnung und Härte

Die weiteren Episoden widmen sich Schicksalen wie dem von Ricky und Oli, deren Beziehung durch Suchterkrankungen und Rückschläge belastet wird. Steffy und Manu erwarten ein Kind, doch vorzeitige Wehen und finanzielle Sorgen machen der jungen Familie zu schaffen.

Neue Chancen für Stefanie und Yilmaz, Wiedersehen mit Conni aus Kassel

Stefanie versucht den Wiedereinstieg ins Berufsleben und bewirbt sich bei einer Fischgaststätte – trotz Rückschlägen gibt sie nicht auf. Auch Yilmaz hat ein Ziel: den Führerschein. Ob ihm das vom Jobcenter finanzierte Vorhaben gelingt?

Ein Wiedersehen gibt es für die Zuschauer mit Conni aus Kassel. Sie zieht nämlich in der neuen Staffel nach Hamburg, um neu anzufangen und ihren Sohn Mirco nach drei Jahren wiederzusehen. Auch sie würde gerne in der Gastronomie anfangen.

„Hartz und herzlich“: Sendestart im Februar bei RTL2

„Hartz und herzlich – Hamburg-Mitte“ läuft ab dem 10. Februar immer dienstags um 20:15 Uhr bei RTL2. Vorab sind die Folgen bereits eine Woche vorher auf RTL+ zu sehen.