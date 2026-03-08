Neue DSDS-Staffel: Was Zuschauer erwartet – und welche Stars in der Jury sitzen

„Deutschland sucht den Superstar“ kehrt am Osterwochenende mit der 22. Staffel auf die Bildschirme zurück. Mit dabei: Rapper Bushido und Ballermann-Star Isi Glück in der Jury. Was Zuschauer sonst noch erwartet.

Am Karsamstag (4. April) wird die erste von zehn neuen Folgen zu sehen sein, kündigten der Instagram-Account der Produktion und der Sender RTL auf seiner Homepage an.

Die neuen Folgen werden dann immer samstags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL und vorab auf RTL+ zu sehen sein. Zusätzlich und neu: „Die DSDS Reality“ ab dem 21. April, in der in zehn Folgen auf RTL+ zu sehen sei, wie Superstars gemacht werden.

Bereits im vergangenen Juli hatte RTL seine neue Casting-Jury für „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt gegeben, in der Rapper Bushido einen Platz neben Dieter Bohlen bekommt. Ebenfalls Teil des neuen Teams ist Ballermann-Star Isi Glück („Mallekind“).

„Wir werden Euch total überraschen“, kündigte Dieter Bohlen an. „Das ganze Konzept ist wirklich neu“, sagte der Pop-Titan. „Ich freue mich auf die neue Jury.“ In der zurückliegenden Staffel hatten neben Bohlen noch Rapperin Loredana, Schlagersängerin Beatrice Egli und Popsänger Pietro Lombardi in der Jury gesessen. (dpa/mp)