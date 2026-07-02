Netflix-Star Sadie Sink war zuletzt im Londoner West End in dem Shakespeare-Klassiker „Romeo und Julia“ zu sehen. Dort war sie allerdings häufig durch das Publikum irritiert.

Die US-Schauspielerin („Stranger Things“) ärgert sich eigenen Angaben zufolge auf der Theaterbühne über Zuschauer mit Handys. „Ich bin total wütend, wenn ich im Publikum drei iPhones sehe“, sagte die 24-Jährige dem US-Magazin „Nylon“.

„Stranger Things“-Star Sadie Sink trat am Londoner West End auf

Anzeige

Sie lenkt ein, dass sie sich selbst früher viele illegale Videoaufnahmen von Theaterstücken angesehen habe und diese sie „so sehr inspiriert“ hätten. „Deshalb bin ich dafür, Theater für alle zugänglich zu machen, damit jeder hineingehen und es sehen kann, auch Menschen aus aller Welt“, erklärte Sink. Sie verstehe also das Interesse an Handyaufnahmen – „aber wartet doch auf die professionell aufgezeichnete Version“.

Die US-Schauspielerin trat zuletzt am Londoner West End mit einer Version des Shakespeare-Klassikers „Romeo und Julia“ auf. Direkt nach dem dramatischen Ende des Stücks war Sink erneut stark durch das Publikum irritiert, wie sie erzählt. „Die Lichter gehen aus, und dann sehe ich plötzlich all diese Gesichter im Publikum, weil jeder sein Handy einschaltet“, schildert sie. „Ich denke mir: Leute, wartet doch mal eine Minute. Genießt den Moment noch einen Moment lang!“

Anzeige

Sink wurde durch ihre Rolle als rothaarige Max in der Netflix-Serie „Stranger Things“ bekannt. Sie spielt auch neben Tom Holland und Zendaya im neuen „Spider-Man“-Film mit. „Spider-Man: Brand New Day“ kommt am 29. Juli in die deutschen Kinos. (dpa/mp)