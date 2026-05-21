Nach Wirbel um Thilo Mischke: Er wird neuer Moderator von ARD-Sendung

Ursprünglich sollte Thilo Mischke das ARD-Format „ttt – titel thesen temperamente“ bei der Moderation verstärken, so wurde es Ende 2024 angekündigt. Infolge von Protesten und starken Gegenstimmen entschied sich die ARD doch gegen den Moderator. Nun wurde ein neuer Moderator gefunden – auch ein Thilo!

Ab dem 30. August soll der Journalist Thilo Jahn ausgewählte Sendungen moderieren. Der erfahrene Journalist stehe für „fundierten, zugänglichen und zugleich zeitgemäßen Kulturjournalismus“, so die ARD. Er bringt langjährige Erfahrung aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit. Für die Zuschauer ist er kein unbekanntes Gesicht, er stand bereits unter anderem für Formate des WDR und ONE vor der Kamera. Auszeichnungen wie den Grimme-Preis und den Deutschen Radiopreis würdigten bereits seine journalistische Arbeit.

Kulturmagazin setzt auf Kontinuität und Weiterentwicklung

Das ARD-Format „ttt – Titel, Thesen, Temperamente“ besteht seit mehr als 50 Jahren. Das Kulturmagazin berichtet über Ausstellungen, neue Musik, Stars und die internationale Kulturszene sowie gesellschaftspolitische Debatten.

Die Hauptmoderation der Sendung soll weiterhin Siham El Maimouni übernehmen, in etwa einem Drittel der Sendungen wird Jahn übernehmen. „Gemeinsam mit Siham El Maimouni möchte ich neue Perspektiven eröffnen, spannende Geschichten erzählen und die Vielfalt von Kultur für alle erlebbar und spürbar machen“, so der Journalist. Er freut sich auf die neue Aufgabe: „Ich empfinde es als große Ehre, Teil dieses traditionsreichen Kulturmagazins zu werden. „ttt“ steht seit Jahrzehnten für klugen, differenzierten und relevanten Kulturjournalismus – ein Anspruch, der mich absolut begeistert.”

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Jana Cebulla, Federführung „ttt – Titel, Thesen, Temperamente“ für die ARD und Hauptredaktionsleiterin Kultur und Jugend im MDR, ergänzt: „Wir freuen uns sehr über diese neue Verpflichtung. Thilo Jahn bringt genau die Perspektive mit, die wir für die Weiterentwicklung von ‚ttt‘ suchen: Er verbindet journalistische Tiefe mit der Fähigkeit, Kultur so zu erzählen, dass sie auch über klassische Formate hinaus ihr Publikum erreicht.”

Eigentlich hätte der Journalist und Autor Thilo Mischke (44) zum Februar dieses Jahres neuer Co-Moderator von Siham El Maimouni bei „ttt“ werden sollen. Dann kamen Vorwürfe unter anderem des Sexismus auf, die sich auf die Vergangenheit bezogen. Es ging dabei vor allem um Mischkes Roman „In 80 Frauen um die Welt“ aus dem Jahr 2010. Als die Kritik immer lauter wurde, machte die ARD einen Rückzieher.