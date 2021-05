Nach Tod von Jan Hahn († 47): So emotional trauern seine Freunde und Kollegen

Berlin -

Die Nachricht über den Tod von „Frühstücksfernsehen“-Moderator Jan Hahn mit gerade einmal 47 Jahren schockierte am Donnerstag die Fans, Zuschauer und Kollegen. Vor allem auf Instagram ist die Anteilnahme riesig, viele seiner Weggefährten nehmen mit emotionalen Posts Abschied von Hahn, der nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben ist – und zeigen, was für ein feiner Kerl der Moderator auch abseits der Kamera war.

Seit 2017 moderierte Jan Hahn das RTL-Magazin „Guten Morgen Deutschland“, war zuvor elf Jahre lang eines der Gesichter des Sat.1-„Frühstücksfernsehens“. „Unsere Herzen sind heute schwer: Wir trauern um Jan Hahn. Er hat uns viele Jahre im Sat.1 Frühstücksfernsehen besondere Momente geschenkt“, verabschiedet sich sein ehemaliger Arbeitgeber auf Instagram. Unter den beiden Postings kommentierten zahlreiche Fans. Viele zeigten sich zutiefst geschockt, viele drückten ihre Anteilnahme aus.



„Frühstücksfernsehen“–Kolleg:innen trauern um Ex-Kollegen

„Und dann geht ganz still und plötzlich ein Freund... Jan, ich werde dich wahnsinnig vermissen. Ich bin so unendlich traurig“, schreibt seine Ex-Kollegin und „Frühstücksfernsehen“-Promi-Expertin Vanessa Blumhagen zu einem gemeinsamen Schwarzweißfoto mit dem Moderator.

Emotional wird auch Moderatorin Mareile Höppner auf Instagram, sie schreibt auf Instagram zu einer Reihe von gemeinsamen Fotos: „Jan... Jani... Nein! Nicht du. Du warst mein Start in Berlin, mein Freund, mein erstes Date in dieser Welt, wir haben Dinge belacht und beweint, unsere Kinder wachsen sehen. Ich sitze hier und weine um dich in mein Handy.“

Und weiter: „Ich kann nicht sagen, was gerade in mir los ist. Ich umarme alle, die dir alles bedeutet haben. Sie müssen jetzt so stark sein, dich kann man nicht ersetzen. Auch in meinem Leben nicht. Ich werde dich immer lieben, mein Freund. Liebster Jan, komm wieder! Bitte! Die Welt kann so fucking gemein sein.“

RTL-Experte zu Tod von Jan Hahn: „Ich werde dich vermissen“

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen findet für ihre Trauer nur wenige Worte und postet ein Foto von zwei Trickots, einem mit ihrem und einem mit Jan Hahns Namen, so wie dem Aufdruck Sat.1 und schreibt dazu: „Für immer“. Die beiden arbeiteten als Moderationsduo bei Sat. 1 jahrelang eng zusammen.



Auch Sat. 1-Moderator Matthias Killing erinnert sich mit einem gemeinsamen Foto an den Verstorbenen und die gemeinsame Zeit vor der Kamera und schreibt dazu: „Egal was wir gemacht haben, du und ich waren als Team ein Gespann geprägt von Spaß.“

Der RTL-Royal-Experte Michael Begasse trauert: „Lieber Jan, vor vier Wochen hast du mir noch geschrieben: 'Dit wird schon, mein Bester!' Ich bin sehr traurig und werde dich vermissen!“



Gegenüber „t-online“ bestätigte RTL, dass Hahn am 19. Februar das letzte Mal für „Guten Morgen Deutschland“ vor der Kamera stand und eigentlich im März zurückkehren sollte – sich aber krank meldete. Was genau dem Dreifach-Papa fehlte und woran er starb ist noch nicht bekannt. (alp)