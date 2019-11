Nach seinem 26. Fall: ARD schickt beliebten Kommissar in TV-Rente

München -

Nach 26 spannenden Fällen quittiert er den TV-Dienst. „Stille Wasser“, der am 1. Weihnachtstag in der ARD läuft, wird der letzte Fernsehfilm von Commissario Brunetti sein. Das Erste schickt den beliebten Ermittler aus der Feder von Donna Leon (77) in Rente.



„Die erfolgreiche Krimireihe um den venezianischen Commissario endet mit dem 26. Film“, teilte der Sender am Donnerstagmorgen mit.



Christine Strobl, Geschäftsführerin der ARD Degeto: „Mein besonderer Dank gilt Donna Leon, die alles erschaffen hat, und dem unverwechselbaren Uwe Kockisch, mit dem wir bereits über weitere Zusammenarbeit im Gespräch sind.“

Auch der Hauptdarsteller selbst nimmt Abschied von seiner liebgewonnenen Rolle. Kockisch: „Meine erste Begegnung mit Venedig, kurz vor dem Drehbeginn 2002, war eine Mischung aus Staunen und Ablehnung, aus Nichtverstehen: Was ist das? Eine Stadt im Wasser, sehr alt, schief, morbid, angefressen vom Zahn der Zeit, und doch steht sie da und zeigt ihren Reichtum aus längst vergangenen Jahrhunderten noch heute – und sie lebt. So war der Anfang und dann, mithilfe der Rolle Guido Brunetti, das Kennenlernen und der Respekt. Respekt und Zuneigung. Nirgendwo anders kann man Vergänglichkeit so direkt erleben wie in Venedig. Und das ist sehr befreiend. Ciao Commissario! Wir sehen uns wieder!“

In seinem letzten Fall sucht der Commissario eigentlich die Ruhe. Brunetti ist von seiner aufreibenden Arbeit ausgebrannt und braucht nach einem Schwächeanfall in der Questura dringend Erholung. Doch auch im Krankenurlaub auf der Garteninsel macht sich der idealistische venezianische Ermittler daran, einen mysteriösen Todesfall aufzuklären. (sku)