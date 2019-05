Nach Quiz-Panne: Falsche Kandidatin klagt „WWM“ und Günther Jauch an

Köln/Hürth -

Das gab es in 20 Jahren „Wer wird Millionär” noch nicht: Kurz nach der dritten Auswahlrunde am Montagabend, bei der es darum geht, den nächsten Kandidaten zu finden, passierte es.



Gerade erst hatte Moderator Günther Jauch verkündet, dass die schnellste Kandidatin sechs Sekunden für das Beantworten der Frage gebraucht hatte, als eine Teilnehmerin plötzlich vom Stuhl aufsprang und anfing zu kreischen. Sie hatte ihren Namen auf dem Display gesehen.



Es gab nur ein Problem: Sie war die Falsche.

Die richtige Kandidatin hingegen schaute verwirrt in die Kamera: Jauch hatte doch ihren Namen aufgerufen und nicht den Namen der schreienden Frau. Verwirrung im Studio, auf einmal standen zwei Frauen neben Jauch.

Tatsächlich hatte der Moderator den Namen aufgerufen, „Daria Patricia Tahmasebi Dezfouli”, als eine andere Dame sich ebenfalls angesprochen fühlte und zu Jauch sprang.



Erst die Ansage im Studio brachte Licht ins Dunkel: „Entschuldigung, die falsche Dame freut sich gerade.” Anschließend gesellte sich dann die richtige Kandidatin dazu und schüttelte der falschen mitleidig die Hand. „Super Nummer, das hatten wir auch noch nie”, kommentierte Jauch die skurrile Szene.

Jauch mit rotzfrecher Aussage, da ist sogar „WWM“-Kandidatin geschockt (hier lesen)

Das sagt die falsche Jauch-Kandidatin über ihren „Wer wird Millionär“-Auftritt

Dass sie sich ihren Auftritt anders vorgestellt hatte, erzählte die falsche Jauch-Kandidatin am Tag nach ihrem Auftritt in der „Bild“.

Jetzt klagt Tina Graupner WWM und Jauch quasi an: „Für mich ist eine Welt zusammengebrochen und ich konnte es in dem Moment nicht fassen.“

Ist der 38-Jährigen ihr ungestümer Auftritt im Nachhinein peinlich? „Nein, überhaupt nicht. Ich habe keinen Fehler gemacht.“, sagt die Dessauerin. Im Gegensatz zu Jauch, scheint sie sagen zu wollen.



Lag der Fehler etwa bei ihm? Nein, findet RTL. „Die Auswahlrunde lief völlig korrekt und regelkonform ab. Sowohl in der Grafik als auch in der Anmoderation wurde die Kandidatin genannt, die die Auswahlfrage am schnellsten richtig beantwortet hat. Und das war mit 6,02 Sekunden Daria Patricia Tahmasebi Dezfouli“, bestätigte ein Sprecher.

Tja, das fällt dann wohl einfach unter die Kategorie: Dumm gelaufen!

(dob/mg/sp)