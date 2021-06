Nach Komplikationen bei Herz-OP: US-Schauspieler George Segal stirbt mit 87 Jahren

Große Trauer um US-Schauspieler George Segal: Der 87-Jährige, der in den frühen Sechzigerjahren neben Größen der alten Garde und im Film-Klassiker „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ bekannt wurde, starb nach OP-Komplikationen.

„Die Familie ist am Boden zerstört, mitzuteilen, dass George Segal heute Morgen aufgrund von Komplikationen einer Bypass-Operation verstorben ist“, teilte seine Frau Sonia Schultz Greenbaum mit.

US-Schauspieler George Segal war 1967 für den Oscar nominiert

Segal gab sein Filmdebüt in den frühen Sechzigerjahren. Sein Durchbruch gelang ihm mit „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ an der Seite von Filmgrößen wie Elizabeth Taylor und Richard Burton. Für seine Nebenrolle in dem Streifen wurde er sogar 1967 für einen Oscar nominiert.

1974 erhielt er den Golden Globe als bester Schauspieler in der Komödie „Mann, bist du Klasse“. Bis 2010 spielte er in mehr als fünfzig Filmen mit. Segal war auch durch seine zahlreichen Fernsehrollen bekannt. Viele TV-Zuschauer kennen ihn als Großvater Albert „Pops“ Solomon in der Comedyserie „Die Goldbergs“, den er seit 2013 spielte. (alp)