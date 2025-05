Nach Kind von Leihmutter: Hollywoodstar bekommt Zwillinge

Ihre erste Tochter wurde von einer Leihmutter ausgetragen – nun hat Amber Heard selbst Kinder bekommen: Mit einem Bild von Babyfüßen hat die Schauspielerin („Aquaman“) auf Instagram die Geburt ihrer Zwillinge bekanntgegeben.

Der Sohn heißt Ocean, die Tochter Agnes, gab die 39-Jährige am Muttertag (11. Mai) bekannt. Dazu postete sie ein Foto der winzigen Füße ihrer Neugeborenen.

Amber Heard 2020. Jetzt ist die Schauspielerin Mutter (c) dpa Amber Heard 2020. Jetzt ist die Schauspielerin Mutter

„Selbst aus eigener Kraft Mutter zu werden, trotz meiner Fruchtbarkeits-Probleme, war die Erfahrung, die mich am demütigsten in meinem ganzen Leben gemacht hat“, schrieb Heard. „An alle Mütter, wo immer ihr heute seid und wie auch immer ihr hierher gekommen seid, meine Traumfamilie und ich feiern mit euch.“

Amber Heard bringt Zwillinge zur Welt

Heard lebt US-Medienberichten zufolge seit einiger Zeit in Spanien. Zuvor hatte sie in einem aufsehenerregenden Rechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Johnny Depp („Fluch der Karibik“) international in den Schlagzeilen gestanden.

Bereits 2021 hatte sie die Geburt ihrer Tochter Oonagh bekanntgegeben. Nun schrieb sie, sie feiere die „Vervollständigung der Familie“, die sie sich seit Jahren gewünscht habe. (dpa/mp)