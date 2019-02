Nach Helene-Trennung: Es war ganz anders: Florian Silbereisen räumt mit Gerüchten auf

Kitzbühel -

Erst die Trennung von Helene Fischer (34), die das Land erschütterte und die Schlager-Welt auf den Kopf stellte, dann die Berufung zum neuen ZDF-„Traumschiff“-Kapitän – bei Florian Silbereisen (37) war um den Jahreswechsel herum viel los.

Lesen Sie hier noch einmal alles zum ersten gemeinsamen Auftritt von Florian Silbereisen und Helene Fischer nach der Trennung und hier alles zu Florian Silbereisens neuer Rolle auf dem „Traumschiff“

Nachvollziehbar, dass da Gerüchte um einen angeblichen Urlaub aufkamen. Schließlich hätte der 37-jährige Schlagersänger und Moderator da auch mal Zeit für sich und zum Runterkommen gebraucht.



Dann tauchten auch noch Bilder aus den Bergen bei Kitzbühel auf. Bei bestem Sonnenschein wurde „Flori“ dort beim Relaxen im Liegestuhl gesichtet. Und zwar in Begleitung von Jan Smit (33), mit dem er in der Band „Klubbb3“ singt.

Sofort wurden sogar Mutmaßungen laut, Silbereisen könnte nach der Helene-Trennung ans andere Ufer gewechselt sein. Doch Smit selbst nahm den Spekulationen frühzeitig den Wind aus den Segeln: „Er ist allein. Und noch frei“, sagte Smit mit einem Schmunzeln.

Jetzt meldet sich aber auch Florian Silbereisen selbst zu Wort und erklärt: Es war alles ganz anders!

Silbereisen auf Facebook:

Hallo Ihr Lieben, in den letzten Wochen war ja Einiges los... Statt Urlaub in den Bergen, wie es in diversen Blättern stand, haben wir in den verschneiten Bergen von morgens bis spätabends tolle Bilder für unsere HÜTTENPARTY gedreht. Und letzte Woche haben wir fleißig für unsere Tournee geprobt. Ich freue mich schon sehr, mit Euch den Schlager zu feiern... jetzt aber mal 'nen Tag durchatmen und den Sonnenuntergang genießen..