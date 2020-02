Nach GZSZ-Aus: 90er Jahre Soap-Star feiert 2020 großes Serien-Comeback

Köln -

Als er das letzte Mal für eine Serie vor der Kamera stand, kaufte man sich am Kiosk noch süße Tüten und hörte Musik über den Walkman statt am Handy. 20 Jahre später kehrt er ins TV zurück – Ex-GZSZ-Schauspieler Oli P. (41)!

Mit der RTL-Serie „Nachtschwestern” feiert er sein Serien-Comeback und das ausgerechnet an einem Ort, an dem er sich privat zum Glück noch nie lange aufhalten musste.



Die Serie spielt nämlich im Klinikum Köln West, im Interview sagt Oli: „Ulkig ist tatsächlich, dass ich schon mehrfach in einem Krankenhaus gedreht habe, aber noch nie in einem gelegen habe.”

Bei „Nachtschwestern” ist Oli P. mit einer ganz neuen Rolle zurück im TV

Die wenigen privaten Erfahrungen mit Krankenhäusern sollten ihm aber keine Schwierigkeiten bereiten. Obwohl man bei seiner neuen Rolle schon zweimal hingucken muss, um Oli zu erkennen. „Man muss für die Rolle eine gehörige Portion Selbstironie mitbringen – die habe ich immer im Gepäck und deshalb habe mich sehr über das Angebot gefreut”, verrät er.

Oli P. wurde als Ricky Marquart bei GZSZ bekannt

Obwohl ihm seine Rolle in der beliebten Fernsehserie „Gute Zeiten schlechte Zeiten” den Erfolg brachte, bereut er seinen Ausstieg von damals auch heute nicht.



Damals sah er noch so aus. Oli P. kurz nach seinem Serienausstieg bei GZSZ.

„Es war damals eine aktive Entscheidung von mir, mehr Zeit mit meiner Familie zu haben. Mein Sohn wird jetzt 21 Jahre alt – Ich bin sehr froh, dass ich das alles so miterleben konnte, wie ich es erlebt habe.” Klare Aussage von Oli.

Oli P. war auch nach GZSZ gut dabei

Auch wenn er bei GZSZ das Handtuch warf, ganz weg war der Schauspieler und Sänger nie. Immer wieder stand er für einzelne TV-Projekte vor der Kamera und tourte mit seiner Musik durch Deutschland. Abseits vom Medienrummel führt er, gemeinsam mit seiner Frau, zwei Hundeläden und engagiert er sich im Tierschutz.

Nur bei „Let's Dance” wollte man ihn nicht haben, verriet Oli P. im Interview (hier lesen). Erst vor Kurzem stellte er sogar einen Weltrekord auf: Für die „längste Autogrammstunde eines Künstlers nach seiner Show” bekam er von Rekord-Institut für Deutschland (RID) eine Urkunde.

Warum er es erst 20 Jahre später wieder in eine Fernsehserie schafft, erklärt der Schauspieler so: „Die Rollen-Anfragen kamen bis jetzt immer sehr kurzfristig. Musik-Anfragen hingegen kommen meistens ein Jahr im Voraus. Deshalb bin ich in dem Bereich meistens schon früh durchgebucht und so ist oftmals keine Zeit mehr für spontane Sachen.”

2020 ist Oli P. bei „Nachtschwestern” zu sehen

2020 zeigt sich dann, ob Oli P. das Schauspielerin in 20 Jahren Serien-Abwesenheit verlernt hat – dann wird er nämlich wieder regelmäßig im TV zu sehen sein. (sj)