Nach Gewaltvorwürfen: Fans unterstützen Youtube-Star – und planen Demo

JP Kraemer will sich aus der Öffentlichkeit und seinen Unternehmen zurückziehen. Doch ein Teil seiner Community kämpft weiter um JP Performance.

JP Kraemer bei der Essen Motor Show 2021. Trotz der Gewaltvorwürfe gegen den Tuning-Star hält ein Teil seiner Fangemeinde weiter zu ihm. picture alliance / ABBfoto | -

Nach den Gewaltvorwürfen gegen Tuning-Star Jean Pierre „JP“ Kraemer (45) hat der Dortmunder das Ende von JP Performance und seinen Rückzug aus der Öffentlichkeit angekündigt. Ein Teil seiner riesigen Community will das allerdings nicht hinnehmen: Fans starten Petitionen – und planen nun sogar ein Treffen vor seiner Firma.

Für Jean Pierre „JP“ Kraemer scheint eine Ära zu Ende zu gehen. Der durch „Die PS-Profis“ bekannt gewordene Auto-Tuner hat angekündigt, JP Performance nicht weiterführen zu wollen und sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Auch seine weiteren Unternehmungen wolle er aufgeben, erklärte der 45-Jährige in einem am Dienstag veröffentlichten YouTube-Video. Kraemer betreibt in Dortmund neben JP Performance unter anderem das PACE-Automuseum und Gastronomiebetriebe. Rund 80 Mitarbeiter könnten von seinem Rückzug betroffen sein.

Strafverfahren gegen JP Kraemer wieder aufgenommen

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Auslöser sind die schweren Gewaltvorwürfe seiner Noch-Ehefrau Julia Meck (25). Kraemer hat körperliche Übergriffe selbst eingeräumt und sich inzwischen öffentlich bei Meck entschuldigt. Ein zuvor eingestelltes Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung wurde inzwischen wieder aufgenommen, nachdem Meck über einen Anwalt Strafantrag gestellt hatte.

Doch während sich Kraemer zurückziehen will, formiert sich Widerstand in seiner eigenen Community. Im Netz kursieren mittlerweile mehrere Petitionen, die den Tuning-Star dazu bewegen sollen, JP Performance doch weiterzuführen. Eine der Change.org-Petitionen fordert ausdrücklich, Kraemer solle seinen Weg mit dem Unternehmen fortsetzen. „Jeder verdient eine zweite Chance“, schreibt ein Unterstützer. Ein weiterer schließt sich an: „Natürlich kann man das nicht wegdenken, was da passiert ist, aber es kann nicht sein, dass JP jetzt so in die Enge getrieben wird.“ Fast 7000 Personen haben die Petition bereits unterschrieben. Weitere Aufrufe setzen sich zumindest dafür ein, JP Performance und die damit verbundenen Arbeitsplätze zu erhalten.

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Fans wollen ihr Idol nicht gehen lassen – „Wir sind JP“

Nun soll die Unterstützung auch auf die Straße getragen werden. Für Samstag, den 5. September, um 12 Uhr wird in den sozialen Netzwerken zu einem Treffen vor dem Firmensitz von JP Performance in der Klönnestraße 89 in Dortmund aufgerufen. „Wir stehen zusammen!“, heißt es groß auf dem Bild. Darauf stehen außerdem Botschaften wie „Keine Schließung der Firma!“, „Wir sind JP“ und „Zusammen für die Zukunft!“. Interessierte werden zusätzlich zum Beitritt in eine eigens eingerichtete WhatsApp-Gruppe aufgefordert.

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Der Rückhalt eines Teils seiner Fans steht im deutlichen Kontrast zu den Konsequenzen, die Geschäftspartner inzwischen ziehen. Borussia Dortmund nahm die gemeinsame BVB-JP-Performance-Kollektion aus seinem Sortiment. Auch die Getränkemarke Gönrgy beendete nach den öffentlich gewordenen Vorwürfen ihre Zusammenarbeit mit Kraemer.

Ob die Fan-Aktionen Kraemer noch einmal umstimmen können, ist offen. Seine jüngsten Aussagen klangen jedenfalls endgültig: Er wolle JP Performance nicht weiterführen und seine geschäftlichen Aktivitäten aufgeben. Laut eigener Aussage sei Kraemer zu seinem Vater gereist, der auf den Bahamas lebt. Während gegen den 45-Jährigen wieder ermittelt wird, wollen Teile seiner langjährigen Community am Wochenende nun demonstrieren, dass sie zumindest das Ende von JP Performance noch nicht akzeptieren wollen.