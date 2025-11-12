Nach Babypause: GZSZ-Star kehrt zurück

Fans von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ dürfen sich auf ein Wiedersehen freuen: Schauspielerin Chryssanthi Kavazi ist nach ihrer Babypause bald wieder in der RTL-Soap zu sehen. Dafür steht ein anderer Abschied an.

Schauspielerin Chryssanthi Kavazi sei nach ihrer Babypause im September für die Dreharbeiten ans Set der RTL-Serie zurückgekehrt, teilte der Sender mit. Ab dem 19. November sei die 36-Jährige endlich wieder als Laura Bachmann zu sehen. Ihr Comeback verspreche große Emotionen, hieß es dort weiter.

Kavazi war bereits im Juli zu sehen

Es ist nicht das erste Comeback für Kavazi seit ihrer Babypause: Im Juli war sie bereits in drei Folgen zu sehen. Zu ihrem Comeback nun sagte sie: „Ich werde bis Ende des Jahres noch viele neue Geschichten bei GZSZ drehen – und freue mich total, wieder Lauras Leben erzählen zu dürfen.“ Sie sei deutlich gelassener geworden, sagte Kavazi weiter. „Mit zwei Kindern bringt mich so schnell nichts mehr aus der Ruhe – egal, was passiert.“

Die Serien-Darstellerin hatte im April 2024 ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Kavazi und ihr Ehemann, der Schauspieler Tom Beck („Alarm für Cobra 11“), waren bereits 2019 Eltern eines Sohnes geworden. Das Kollegenpaar ist seit August 2018 verheiratet.

Anna Menden verabschiedet sich in Babypause

Die eine kommt, die andere geht: Wie RTL am Dienstag mitteilte, hatte die schwangere Anne Menden in der vergangenen Woche ihren letzten Drehtag vor ihrer Babypause. „Es ist das erste Mal, dass ich wirklich für längere Zeit nicht am Set sein werde. Mein erster Drehtag war mit 18 – seitdem war ich eigentlich täglich dort“, wurde die 40-Jährige zitiert. Den Angaben zufolge müssen die Fans nicht sofort Abschied nehmen – Menden sei noch bis Anfang 2026 in der Serie zu sehen.

Menden spielt schon seit 2004 in der in Potsdam-Babelsberg gedrehten Serie GZSZ mit. Im September gaben Menden und ihr Verlobter Gustav Masurek bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Masurek stammt aus Paderborn und hatte 2021 an der RTL-Show „Die Bachelorette“ teilgenommen. Menden, die in Troisdorf geboren wurde, hatte die Verlobung im März im Interview mit dem RTL-Magazin „Gala“ bekannt gegeben, in dem sie ihren Verlobungsring zeigte. (dpa/mp)