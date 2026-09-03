Kehrtwende nach der Ausladung wegen politischer Äußerungen: Nun soll die Band nach dem Willen der Veranstalter doch beim Glücksgefühle-Festival spielen. Wie ein Mitorganisator das erklärt.

Nach dem Eklat um die Ausladung vom Glücksgefühle-Festival auf dem Hockenheimring wegen politischer Äußerungen geht Mitorganisator Markus Krampe auf die Band Alphaville zu – und lädt sie sogar wieder ein, doch aufzutreten.

„Wie wir gehandelt haben, war in der Tat ein Fehler. Das tut mir leid“, sagte Krampe der „Bild“. „Meinungsfreiheit ist das höchste Gut, das wir in Deutschland haben, sie ist zu schützen.“ Wie die Band um Sänger Marian Gold darauf reagiert, war zunächst unklar.

Glücksgefühle-Festival: Mitorganisator lädt Alphaville wieder ein

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„Wir laden Alphaville ein, wie geplant Teil des Festivals zu sein“, sagte Krampe, der das Festival seit 2023 mit Ex-Fußballnationalspieler Lukas Podolski organisiert. „Nicht als Zeichen eines Nachgebens, sondern als bewusste Entscheidung für das, was uns verbindet.“ Sein Wunsch sei es, die Aufmerksamkeit wieder auf die Musik und die Menschen vor und hinter der Bühne zu lenken: „Lass uns gemeinsam dafür sorgen, dass genau dieses Gefühl bleibt.“

Gold hatte in einem Beitrag in sozialen Netzwerken die Absage öffentlich gemacht und von einem „Maulkorberlass“ gesprochen. Die Veranstalter hatten unter anderem argumentiert, man habe sich mit der Band nicht darauf einigen können, „politische Äußerungen auf unserer Bühne zu unterlassen“. Laut dem Bandmanager geht es um Aussagen gegen Rechts und für Demokratie. In der Folge hatten viele – auch prominente – Menschen Kritik geäußert, darunter Campino von den Toten Hosen. Der Frontmann der Punkrocker sagte, dass eine neue Grenze überschritten und eingerissen sei. (dpa/mp)