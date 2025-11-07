Nach acht Jahren Auszeit: Schauspiel-Comeback von Meghan!

Meghan dreht wieder! Herzogin Meghan (43) steht wieder vor der Kamera – und das in ihrer alten Heimat Los Angeles. Wie das US-Branchenmagazin Deadline berichtet, arbeitet die Frau von Prinz Harry aktuell an einem neuen Hollywood-Film. Laut „Bild” ist es die erste Schauspielrolle seit acht Jahren.

Damals verließ Meghan der Liebe wegen die erfolgreiche US-Serie „Suits“. 2017 sagte sie Adieu zur TV-Karriere, um an der Seite von Prinz Harry ins britische Königshaus einzuziehen.

Jetzt wieder Hollywood statt Hofetikette- Meghan spielt sich selbst!

Jetzt also das Comeback! Mit der Rückkehr nach Hollywood scheint Meghan endgültig wieder zurück im Rampenlicht. Nach Angaben der „Bild”, die sich auf das US-Magazin Deadline beruft, dreht sie derzeit für die Amazon-MGM-Komödie „Close Personal Friends“ in Los Angeles.

Der Film erzählt die Geschichte zweier Paare – eines berühmt, das andere nicht. Die Vier treffen in Santa Barbara aufeinander und werden schnell Freunde.

An Meghans Seite ist eine Starbesetzung vom Feinsten zu sehen- darunter Lily Collins (36), Tochter von Musiklegende Phil Collins, Oscar-Gewinnerin Brie Larson (36, „Avengers“)“, Jack Quaid (33, „Oppenheimer“) und Henry Golding (38).

Und Meghan? Die spielt sich selbst! Der „Bild” zufolge mimt die Herzogin eine Version ihrer eigenen Person.

„Ein riesiger Moment für Meghan“

Laut der britischen „The Sun” soll Meghan seit Monaten mit Filmangeboten überhäuft worden sein. Und auch Prinz Harry (41) steht voll hinter seiner Frau. Der Bild zufolge verriet ein Produktionsmitarbeiter „The Sun” gegenüber: „Prinz Harry ist natürlich sehr unterstützend und möchte einfach, dass Meghan alles tut, was ihr Freude bereitet.“ (ls/mp)