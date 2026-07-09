Ende der 90er wurde er als Ricky Marquardt zum Soap-Star. Jetzt steht Oliver Petszokat wieder für Deutschlands erfolgreichste Daily vor der Kamera.

Nostalgie für Soap-Fans: Oliver Petszokat dreht erstmals seit 1999 wieder für „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. picture alliance / Sammlung Richter | -

Fast drei Jahrzehnte nach seinem Abschied feiert Oliver Petszokat sein Comeback bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Noch hält RTL allerdings geheim, in welcher Rolle der Sänger und Schauspieler zurückkehrt.

Nach 27 Jahren kehrt Oliver Petszokat (47), besser bekannt als Oli.P, zu „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zurück. Wie RTL mitteilte, steht der Schauspieler und Sänger für mehrere Folgen der Dailysoap wieder vor der Kamera, berichtet „DWDL“. Die Dreharbeiten finden in Potsdam-Babelsberg sowie bei einem Außendreh statt.

Petszokat euphorisch – Rückkehr löst „wahnsinnige Nostalgiewelle“ aus

Anzeige

„Es fühlt sich absolut großartig an, wieder zurück am Set zu sein“, erklärte Petszokat. Nach fast drei Jahrzehnten löse die Rückkehr bei ihm eine „wahnsinnige Nostalgiewelle“ aus. Von 1998 bis 1999 spielte Petszokat die Rolle des Ricky Marquardt und wurde damit einem Millionenpublikum bekannt. Parallel landete er mit seiner Coverversion von „Flugzeuge im Bauch“ einen der größten deutschen Pop-Hits der späten 90er.





Anzeige

Ob Oli.P erneut als Ricky Marquardt zu sehen sein wird oder eine neue Rolle übernimmt, hält RTL bislang geheim. Fest steht lediglich: Die neuen Folgen sollen im Herbst bei RTL und RTL+ ausgestrahlt werden. (apa)