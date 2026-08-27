Verrückte Welt: „Von hier an blind“ ist 20 Jahre nach dem Release in den TikTok-Charts. Wie die Band auf die neuesten Erfolge reagiert.

Die Band „Wir sind Helden“ war Anfang der 2000er sehr erfolgreich mit Liedern wie „Nur ein Wort“ oder „Von hier an blind“. picture-alliance/ ZB | Andreas Lander

Über 20 Jahre nach seinem Release geht der Song „Von hier an blind“ auf TikTok viral. 2005 veröffentlichte die Band „Wir sind Helden“ den Song. Nun gibt es immer mehr Coverversionen, Tänze und Videos zu dem Hit. Frontsängerin Judith Holofernes reagiert darauf mit zwei sehr emotionalen Videos auf TikTok.

„Vielen, vielen Dank für die vielen wunderschönen Cover-Versionen. Und die Tänzchen und alles, die Hommagen, es erfreut mich extrem“, sagt Holofernes in die Kamera. Sie ist sichtlich gerührt, ihre Stimme wirkt ein wenig wackelig. Der Grund dafür liegt in der persönlichen Bedeutung des Songs für die Sängerin: „Ich wollte über dieses Gefühl schreiben, die Zukunft wirklich überhaupt nicht sehen zu können und trotzdem reinzuspringen.“

Der Song „Von hier an blind“ erschien mit dem gleichnamigen Album und erhielt den ein oder anderen Preis. Das Album stand unter anderem im April 2005 auf Platz eins der deutschen Albumcharts. Heute ist der Song zurück in den deutschen Single-Charts. In den deutschen „TikTok Hot 50 Charts“ landete „Von hier an blind“ vergangene Woche zudem auf Platz zwei – direkt hinter Shirin David.

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Gitarrist und Keyboarder Jens Eckhoff spricht bei SWR3 über den plötzlichen Erfolg. „Crazy“, findet er die Entwicklung und freut sich darüber: „Wir haben uns damals schon gesagt, dass das ne verrückte Welt ist, und das geht heute scheinbar so weiter.“

Für Holofernes ist die Botschaft des Songs aktueller denn je

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Warum der Song ausgerechnet jetzt auf TikTok so erfolgreich ist, bleibt unklar. „Scheinbar haben sich die Leute darauf geeinigt, dass das ein cooler Song ist“, sagt Eckhoff im Interview.

„Wir sind Helden“ gründete sich Anfang der 2000er-Jahre und ist unter anderem für das Lied „Nur ein Wort“ bekannt. 2012 kündigte die Band eine Pause auf unbestimmte Zeit an und hat seitdem nichts mehr veröffentlicht.

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Ein Comeback der Gruppe könnte allerdings schwierig werden. Holofernes erzählt in einem zweiten TikTok-Video von ihrer Stimmstörung, wegen derer sie derzeit nicht singen kann. Dadurch fühle sie sich „identitätenlos“ – was wiederum perfekt zur Botschaft des viralen Songs passt. Auch wenn sie „Von hier an blind“ vor über 20 Jahren geschrieben hat, ist der Song für die Sängerin heute wieder ganz aktuell. (pli)