Nach zehn Jahren: Moderator verlässt überraschend TV-Show

Jubiläum und Abschied bei „Ninja Warrior Germany“: Wenn am 19. September die zehnte Staffel startet (auf RTL+ bereits ab 12.9.), ist es zugleich die letzte mit Frank „Buschi“ Buschmann. Der 59-Jährige moderierte die Actionshow seit der ersten Ausgabe 2016 an der Seite von Jan Köppen und Laura Wontorra – nun zieht er einen Schlussstrich.

„Die zehnte Staffel wird tatsächlich meine letzte sein“, sagte Buschmann. Er habe zuletzt eine „Form von Müdigkeit“ gespürt. Nach zehn Jahren sei es Zeit für neue Projekte.

In der Show treten Hobbysportlerinnen und -sportler ebenso wie Profis auf einem Hindernisparcours gegeneinander an. Balance, Kraft und Ausdauer entscheiden darüber, wer es bis ins Finale schafft – und dort vielleicht sogar den „Mount Midoriyama“ bezwingt. Für viele Teilnehmende ist allein das Erreichen der nächsten Runde schon ein Erfolg, denn die Parcours gelten als die härtesten im deutschen Fernsehen.