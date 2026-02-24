„Musst eine Menge aushalten“: Iris Berben verrät Details über ihre Beziehung

Seit fast 20 Jahren ist Iris Berben mit ihrem Partner Heiko Kiesow liiert. Zwar hält die Schauspielerin ihre Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit. In einer TV-Sendung hat sie nun aber doch einen seltenen privaten Einblick gegeben.

Schauspielerin Iris Berben überraschte am Freitag in der „NDR-Talkshow“: Sie gab nicht nur einen seltenen Einblick in ihre Beziehung, sondern zeigte sich dabei auch sehr selbstkritisch.

Berben: „Bin extrem ungeduldig“

„Ich glaube schon, dass ich sehr anstrengend bin“, sagte die 75-Jährige im Gespräch. Sie sei „extrem ungeduldig“ und „extrem schnell, sehr emotional“, so die Schauspielerin über sich selbst. „Ich weiß, dass manchmal die Geschwindigkeit eines anderen Menschen nicht die Geschwindigkeit ist, die man selber hat. Ich glaube, da ertragen andere mehr“, so Berben.

Das könnte Sie auch interessieren: Monate vor seinem Tod: Eric Dane richtet in Netflix-Doku „letzte Worte“ an Töchter

Die Schauspielerin und der Stuntman Heiko Kiesow sind seit 2007 liiert. Zwar hält das Paar Details zu seiner Beziehung privat, Herausforderungen aufgrund Berbens Bekanntheit gibt es aber dennoch, wie sie zugibt. „Mit jemandem zu leben, der wie ich ein Leben führt, wo auch eine Menge Öffentlichkeit ist, ist für jemanden, der nicht in der Öffentlichkeit steht, schon auch ein Schritt“, berichtet sie. „Du musst eine Menge aushalten.“ (mp)