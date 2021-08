Rund vier Monate ist es her, dass Entertainer Willi Herren (†45) in seiner Kölner Wohnung starb. Nun hat seine Ex-Frau Jasmin einem TV-Magazin ein interview gegeben – und darin eine, wie sie selbst sagt, „kleine Bombe platzen lassen“.

Als Willi Herren im April 2021 starb, waren er und seine Ehefrau Jasmin zwar offiziell getrennt, aber nicht geschieden. So zumindest kommunizierten sie es damals. Nun aber sagte Jasmin in einem Interview mit dem Promi-TV-Magazin „Red“: „Die Wahrheit über die Trennung… Da muss ich leider eine kleine Bombe platzen lassen. Willi und ich haben gelogen. Wir hatten nicht vor, uns zu trennen“, so die 42-Jährige.

Will Herren: Sein Tod traf Jasmin nicht komplett unvorbereitet

Statt getrennte Wege zu gehen, hätten beide sich gemeinsam „einen neuen Weg“ überlegen wollen, so Jasmin Herren weiter. Sie und Will hätten „einen gemeinsamen Zukunftsplan“ geschmiedet. Darin enthalten: Ein neues Haus oder eine neue Wohnung, womöglich ein Komplett-Umzug nach Mallorca, wo Willi Herren seit Jahren am Ballermann als Entertainer auftritt.

Das könnte Sie auch interessieren: Sein Sarg kam auf einer Kutsche: So emotional war Willi Herrens (†45) Beerdigung

Doch aus all dem wurde nichts: Willi Herren starb am 20. April in seiner Kölner Wohnung. Sein Tod kam für Jasmin offenbar nicht völlig unvorbereitet: „Wenn ich ehrlich bin, habe ich immer ein bisschen in meinem Hinterkopf gehabt, dass das vielleicht irgendwann passieren kann.“

Jasmin über Willi Herren: „Er wusste, dass er ein Herzproblem hatte“

Offiziell gibt es noch keine amtliche Todesursache. Jasmin ist sich allerdings sicher, dass dem 45-Jährigen seine Sucht zum Verhängnis wurde: „Es war sein Tablettenproblem!“, sagte sie zu „Red“. Sie und Willi hätten offen darüber gesprochen, dass der Sänger sein Leben riskiere, wenn er so weitermache: „Ich habe Tabletten gefunden in der Hosentasche und habe gesagt: ,Willi, geht das schon wieder los?’“ Ihr Mann habe darauf immer gesagt: „Ja, ich weiß, du hast recht.“

Hinzukommt: Der 45-Jährige litt unter gesundheitlichen Einschränkungen. Seit Ende 2020 habe er gewusst, „dass er ein Herzproblem hatte“, so Jasmin Herren. Deswegen habe er immer ein Blutdruckmessgerät bei sich gehabt – das er aber „einfach nicht verwendet“ habe. (mik)