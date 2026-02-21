Monate vor seinem Tod: Eric Dane richtet in Netflix-Doku „letzte Worte“ an Töchter

Kurz nach dem Tod von US-Schauspieler Eric Dane wird eine Doku veröffentlicht, in der er seinen beiden Töchtern rührende Abschiedsworte hinterlässt. Darin gibt er ihnen Tipps für ihr weiteres Leben.

In einem Interview für eine Netflix-Dokuserie hat sich der US-Schauspieler Eric Dane („Grey’s Anatomy“) wenige Monate vor seinem Tod mit rührenden Worten an seine beiden Töchter gewandt. Der Streamingdienst veröffentlichte die knapp einstündige Doku „Famous Last Words“ am Freitag – einen Tag nach dem Tod des Schauspielers. Im April 2025 hatte Dane mitgeteilt, an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS erkrankt zu sein. Er wurde 53 Jahre alt.

Abschiedsworte an die Töchter

Netflix zufolge war das Gespräch mit Dane im November aufgezeichnet worden, mit der Absprache, es nach seinem Tod auszustrahlen. Der Schauspieler sitzt dabei in einem Rollstuhl und spricht mit heiserer Stimme über sein Leben. Er richtet bewegende Worte an seine Töchter Billie (15) und Georgia (14) aus der Ehe mit Schauspielerin Rebecca Gayheart. Dane erinnert an gemeinsame Urlaube und Erlebnisse und teilt Lebensweisheiten, die er durch die Krankheit gelernt habe.

Die beiden Teenagerinnen sollten „im Jetzt“ leben und jeden Moment genießen, rät ihnen ihr Vater. Sie sollten ihre Liebe für etwas entdecken, das ihre Leidenschaft weckt und Freude bereitet. Für ihn sei das die Schauspielerei gewesen.

Eric Dane gibt Töchtern Ratschläge fürs Leben

Weiter betont Dane, wie wichtig echte Freunde seien. Als letzten Ratschlag gibt er seinen Töchtern auf den Weg, bis „zum letzten Atemzug“ zu kämpfen und niemals aufzugeben. ALS habe zwar langsam seinen Körper zerstört, aber niemals seinen Geist. „Billie und Georgia, ihr seid mein Herz. Ihr seid alles für mich. Gute Nacht. Ich liebe euch. Dies sind meine letzten Worte.“

Die Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) betrifft das zentrale und periphere Nervensystem. Dabei werden Nerven zerstört, es kommt zu Schluck-, Atmungs- und Sprechstörungen, Muskelschwund und Lähmungen, die schließlich zum Tod führen. (dpa)