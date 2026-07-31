Ein Kuss auf den Kopf, gemeinsame Bilder aus Marbella: Die Moderatoren Laura Wontorra und Riccardo Basile zeigen sich verliebt.

Laura Wontorra moderiert Sport- und Unterhaltungsformate für RTL, VOX und DAZN. (Archivbild) picture alliance / Geisler-Fotopress | Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr

Moderatorin Laura Wontorra ist mit ihrem TV-Kollegen Riccardo Basile im Urlaub. Die 37-Jährige teilte auf Instagram ein Foto von sich an Basile gelehnt und schrieb dazu „something about summer in Marbella”. Wontorra und Basile sind beide Fußball-Moderatoren.

Während der Weltmeisterschaft teilte Wontorra bereits kurze Videoausschnitte, die sie mit dem 34-Jährigen in den USA zeigen. Eine Sequenz zeigt Basile, wie er ihr einen Kuss auf den Kopf gibt. Auf anderen Fotos legt er seinen Arm um sie.

Wontorra moderierte bei der WM für MagentaTV, Basile steht für den Sender Sky Deutschland vor der Kamera. (dpa/mp)