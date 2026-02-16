Mit Smudo und Das Bo: „Notruf Hafenkante“ feiert 500. Folge im ZDF

Deutschrap trifft Vorabend-Krimi: In der 500. Folge von „Notruf Hafenkante“ stehen Smudo und Das Bo vor der Kamera. Außerdem überrascht Darsteller Fabian Harloff mit einem eigenen Hamburg-Song.

Hamburg feiert seine TV-Erfolgsserie: Seit 2007 läuft „Notruf Hafenkante“ im ZDF – jetzt steht die 500. Episode an. Am Donnerstag (19. Februar) um 19.25 Uhr wird die Jubiläumsfolge mit dem Titel „Dreckiger Deal“ ausgestrahlt.

Die Vorabendserie erzählt mit Hamburger Flair und norddeutschem Humor von der Zusammenarbeit zwischen dem fiktiven Polizeikommissariat 21 und der Notaufnahme des ebenso imaginären Elbkrankenhauses. Bei den Krimifällen gibt es regelmäßig Verletzte, die dort behandelt werden müssen. Zu den Publikumslieblingen zählen Sanna Englund (Melanie Hansen), Rhea Harder-Vennewald (Franzi Jung) und Matthias Schloo (Mattes Seeler). Noch bis Ende März läuft die 20. Staffel des Dauerbrenners.

Promi-Auftritt in der 500. Folge Notruf Hafenkante

Für die 500. Folge hat die Produktionsfirma Studio Hamburg zwei bekannte Rapper verpflichtet. Smudo (57) von den Fantastischen Vier spielt einen zwielichtigen Fuhrunternehmer, der Container aus dem Hafen transportiert. Das Bo (49), Kult-Rapper von Fünf Sterne Deluxe, übernimmt die Rolle des Drogenbosses King. Beide Musiker liefern laut dpa einen überzeugenden Auftritt ab.

Eigener Hamburg-Song zum Jubiläum

Für ein weiteres Highlight sorgt Fabian Harloff (56), der seit Beginn der Serie Notarzt Dr. Philipp Haase spielt. Er komponierte, schrieb und produzierte den Song „Hamburg Hafenkante“, der ab dem 19. Februar auf Plattformen wie Spotify und Apple verfügbar ist.

Der Harloff sagte der dpa: „Einen Song für meine Heimat- und Lieblingsstadt wollte ich schon seit zehn oder zwanzig Jahren schreiben. Aber die Herangehensweise war mir unklar.“ Und weiter: „Ich dachte auch immer, dass es mit den Straßen und den Namen der Prominenten zu tun haben sollte. Die Art und die Melodie sind mir dann eines Morgens, als ich nicht mehr einschlafen konnte, in den Kopf gekommen. Dann bin ich vom Bett gleich hoch ins Studio von meinem Freund Vince Bahrdt vom Duo Orange Blue.“

Harloff zeigt sich der Serie gegenüber dankbar, auch wenn er zuletzt seltener zu sehen war. Er hoffe auf wieder mehr Auftritte. In „Dreckiger Deal“ hat er allerdings nur einen kurzen Einsatz in der Notaufnahme.

Kokainschmuggel in der 500. Folge Notruf Hafenkante

Trotz Jubiläum bleibt der Fall selbst eher bodenständig. Das Drehbuch stammt von Stephanie und Marc Blöbaum, Regie führte Oliver Liliensiek. Inhaltlich geht es um Kokainschmuggel – ein Thema, für das Hamburg auch in der Realität als großer Umschlagplatz gilt.

Zu Beginn tauchen Polizeibeamte ihre Finger in hunderte weiße Farbeimer. Nach einem Insidertipp soll darin Rauschgift versteckt sein. Doch das entpuppt sich als Ablenkungsmanöver.

Auf Geheiß des Drogenbosses King engagiert Klubbesitzer Remo (Ludwig Trepte) seinen in prekären Verhältnissen lebenden Freund Dennis (Jalil Berkholz). Er soll den echten Drogencontainer aus dem Hafen schmuggeln. Als der Fahrer bei einer Straßenkontrolle flüchtet, kommen die Ermittler auf die richtige Spur. Zwei Tonnen Kokain stehen im Raum. „Dann hätten wir Deutschland für 40 Tage trockengelegt“, kommentiert Franzi Jung auf der Wache.

Und während Remo versucht, den brutalen King zu beschwichtigen, wird auch noch Dennis’ schwangere Freundin Amy (Ronja Zschoche) in das kriminelle Geschäft hineingezogen. (dpa/mp)