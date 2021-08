Mit 82 gewann er seinen ersten Oscar: Hollywood trauert um Christopher Plummer

New York –

Mit 82 Jahren gewann er seinen ersten Oscar – nun trauert Hollywood um den Schauspieler Christopher Plummer. Der gebürtige Kanadier ist im Alter von 91 Jahren verstorben.

Plummer sei ein „außergewöhnlicher Mann gewesen“, teilte sein Management am Freitag nach Berichten unter anderem des Senders ABC und des Filmportals „Hollywood Reporter“ mit. „Durch seine Kunst und Menschlichkeit hat er alle unsere Herzen berührt und sein legendäres Leben wird für alle kommenden Generationen Bestand haben. Er wird für immer bei uns sein.“ Plummer starb laut Mitteilung in seinem Haus im US-Staat Connecticut. Er sei zwei Wochen zuvor schwer gestürzt.

Erst mit 82 Jahren gewann er seinen ersten Oscar

Der Schauspieler war mehr als 50 Jahre im Filmgeschäft tätig. Er spielte 1965 in der Musical-Adaption „Meine Lieder – meine Träume“ den Baron von Trapp, wirkte in Filmen wie „12 Monkeys“ und „Star Trek VI: Das unentdeckte Land“ mit. 2012 holte der damals 82-Jährige den ersten Oscar in seiner langen Karriere – für die beste Nebenrolle in dem Drama „Beginners“. Darin spielt er einen Mann, der sich erst im hohen Alter nach dem Tod seiner Frau zu seiner Homosexualität bekennt.

Plummer war nach Angaben der Filmakademie der älteste Schauspieler, der in dieser Kategorie einen Oscar erhielt.

2018 wurde er ein weiteres Mal als „Bester Nebendarsteller“ nominiert. In dem Entführungsthriller „Alles Geld der Welt“ spielte er unter der Regie von Ridley Scott den Ölmilliardär Jean Paul Getty. Zu seinen letzten Auftritten vor der Kamera gehörte die Krimikomödie „Knives Out – Mord ist Familiensache“ (2019) mit Daniel Craig als Privatdetektiv und Plummer, als ungeliebter Familienpatriarch, der auf mysteriöse Weise stirbt. (dpa/wb)