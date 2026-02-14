„Madame hat Migräne“ – Dieter Bohlen verärgert seine Fans

Seine Frau Carina liegt auf dem Sofa, hat die Augen geschlossen, verdeckt sich dramatisch das Gesicht mit ihrem Arm. Und Dieter Bohlen hält die Kamera drauf: „Madame hat Migräne“ lautet der Titel seines neuen Videos auf Instagram. Es folgt ein Dialog zwischen dem Ehepaar, der viele seiner Follower verärgert. Es hagelt Kritik – wie Bohlen reagiert.

Im pinkfarbenen Pullover liegt Carina Bohlen (42) auf dem Sofa, zugedeckt mit einer grauen Decke. Ihr Mann Dieter Bohlen (72), Musikproduzent und Sänger, filmt sie. „Was hast du?“, fragt er seine Frau. „Migräne“, sagt sie. Daraufhin lacht Bohlen fies. „Bei Dieter darf man einfach nicht krank sein“, so Carina und versteckt ihr Gesicht hinter ihrem Arm, schließt immer wieder ihre Augen. Und Dieter weiter: „Du bist ja überhaupt nicht krank. Sag mal, wo du krank bist.“ „Mein Kopf ist krank.“ „Ach so, ja, das kann sein.“

Dieter Bohlen verärgert Fans mit fiesen Sprüchen: „Madame hat Migräne“

Viele von Bohlens Followern (insgesamt sind es 1,6 Millionen) reagieren verärgert auf das Video mit dem Titel „Madame hat Migräne“. „Wie gemein, seine Frau so vorzuführen!“, schreibt jemand. Oder: „So fies lachen kann nur jemand, der noch nie Migräne hatte!“ Jemand anderes: „Dieter, ich schätze dich sehr, bis eben. Migräne ist die Hölle.“ Viele Follower teilen ihre persönlichen Erfahrungen mit Migräne und geben Carina Bohlen Tipps für eine schnelle Besserung.

Und Dieter Bohlen? Der reagiert: „Das war Spaß!“, schreibt er in die Kommentare. Also alles nur inszeniert? Einige Fans springen ihm zur Seite: „Migräne ist doch immer wieder ein super Grund, um seinem Göttergatten von Zeit zu Zeit aus dem Weg gehen zu dürfen“.

Doch die Mehrheit hat eine klare Meinung: „Diese Art von Spaß finde ich echt mega unangebracht.“ Oder: „Wenn es als Gag gedacht war, dann war er schlecht inszeniert.“ Und: „Warum macht man sich lustig, wenn man überhaupt nicht beurteilen kann, wie es Menschen mit Migräne während einer Attacke geht?“

Das könnte Sie auch interessieren: Dieter Bohlen hat geheiratet: „Zwei Minuten lang nur geheult“

Dieter und Carina Bohlen haben erst vor Kurzem geheiratet. Nach mehr als 20 Jahren Beziehung haben sie sich an Silvester auf den Malediven das Ja-Wort gegeben, kurz danach folgte auch die standesamtliche Trauung in Deutschland. Sie haben zwei gemeinsame Kinder und leben hauptsächlich in einer Villa in Tötensen bei Hamburg, verbringen aber auch viel Zeit auf Mallorca. (sir)