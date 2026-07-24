Die ehemalige „Miss Universe Jamaica”- Finalistin LaToya Malcolm ist gestorben. Sie war erst 35.

Die ehemalige „Miss Universe Jamaica” LaToya Malcolm ist im Alter von 35 Jahren gestorben. Instagram @latoya_officially

Die Organisation „Miss Universe Jamaica” bestätigt den Tod der 35-jährigen LaToya Malcolm in einem Instagram-Beitrag vom 18. Juli. Angaben zur Todesursache gibt es nicht.

„Wir trauern um die verstorbene MUJ-Absolventin LaToya Malcolm, die voller Stolz am Miss-Universe-Wettbewerb 2024 teilgenommen hat“, heißt es in dem Beitrag.

LaToya Malcolm war eine aus Jamaika stammende Schauspielerin und Entertainerin, sowie Tanzlehrerin, wie der „Jamaica Observer“ berichtet. Den Titel „Miss Jamaica Bikini International“ erlangt sie 2024.

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Nach diesem Sieg erzählte sie in Interviews, dass ihr Vater zu Beginn des Jahres verstorben war. Trotz des schweren Schicksalschlags hielt sie an ihrem Ziel fest und sicherte sich den Sieg im Wettbewerb. Im Privatleben engagierte sie sich für soziale Projekte, wie für mehr Bildungsangebote für junge Menschen. (js)