Michelle Hunziker: Trennung? Nach acht Jahren Ehe soll alles aus sein

Diese beiden hatten die Bezeichnung „Traumpaar“ verdient – aber auch die romantischste Liebe wird von der Realität eingeholt. Bei Michelle Hunziker (44) und Tomaso Trussardi (38) war die Wirklichkeit in letzter Zeit offenbar nicht gerade rosarot. Die Moderatorin und der Mode-Erbe sollen sich, so spekulieren italienische Medien, getrennt haben!

Räumlich ist der Abstand schon seit Wochen groß, heißt es: Michelle wohnt in Mailand, Tomaso im Trussardi-Palazzo im 50 Kilometer entfernten Bergamo. An Weihnachten soll sie mit den zwei gemeinsamen Töchtern Celeste und Sole bei ihm gewesen sein, düste dann allerdings in den Skiurlaub nach St. Kassian in Südtirol – und zwar ohne ihn.

Michelle Hunziker soll seit einigen Wochen getrennt sein

Eine TV-Kollegin von Michelle verriet der „Bild am Sonntag“ jetzt: „Michelle und Tomaso sind seit ein paar Wochen getrennt. Das Ehe-Aus ist im Sender ein offenes Geheimnis. Wir wissen es, halten aber zu Michelle.“ Laut der Zeitung soll die Trennung von ihr ausgegangen sein.

Tomaso, Erbe des Mode-Imperiums Trussardi und Michelle, Ex-Ehefrau von Eros Ramazzotti, hatten sich im Oktober 2014 in Bergamo das Jawort gegeben.