Das riesige Open Air „Glücksgefühle“ hat Alphaville ausgeladen. Begründung: „politische Äußerungen“. Die Synthiepop-Band sieht das Angriff auf die Meinungsfreiheit – und zieht drastische Vergleiche.

Wirbel um das „Glückgefühle“-Festival am kommenden Wochenende auf dem Hockenheimring: Das von Ex-Nationalkicker Lukas Podolski mitveranstaltete Mega-Event mit bis zu 200.000 Zuschauern hat die Pop-Legenden Alphaville („Forever Young“) kurzfristig ausgeladen. Begründung: „politische Äußerungen“. Die Band, die sich in der Vergangenheit explizit gegen die AfD und Donald Trump positioniert hat, spricht von einem „Maulkorberlass“ und zieht Vergleiche zu Diktaturen.

Der Auftritt von Alphaville war für den Freitagnachmittag geplant. Am Mittwochmorgen hatte die aus Münster stammende 80er-Synthiepop-Band auf Instagram ein langes Statement veröffentlicht, in dem sie die Ausladung in aller Schärfe anprangert – und das Vorgehen des Veranstalters, der Markus Krampe Group aus Köln, sogar mit Diktaturen vergleicht.

Man habe sich sehr auf das Konzert gefreut, schreibt Sänger Marian Gold (72). Am Mittwoch, also ganze zwei Tage vor dem Auftritt, habe die Band jedoch die Absage bekommen – „und dies mit einer Begründung, die uns einigermaßen fassungslos macht“.

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Laut Gold habe der Veranstalter die Absage in einem Schreiben damit begründet, dass „… wir keine politischen Themen oder Äußerungen jeglicher Art auf unserer Bühne dulden.“ Für den Sänger ist das ein „Maulkorberlass – uns allen bestens bekannt aus Diktaturen“: „Dass eine derartige Einschränkung der Meinungs-, Rede- und Kunstfreiheit nun auf einem der größten Popfestivals Deutschlands angekommen sei, empfinden wir als absolut untragbar und erschütternd.“

Gold unterstellt der Krampe Group undemokratische Tendenzen

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Und Gold legt noch nach, unterstellt der Krampe Group undemokratische Tendenzen: „Dieser feindselige und vollkommen unnötige Akt lässt tief blicken, was das Demokratie- und Weltverständnis der Verantwortlichen des ,Glücksgefühle‘-Festivals betrifft.“ Alphaville hingegen würden sich weiterhin für „Freiheit, Toleranz und Demokratie in unserem Land einsetzen“.

Marian Gold von Alphaville live im Juni 2026 in Köln. picture alliance/Geisler-Fotopress/Frank Zeising

Um welche politischen Äußerungen es in der Ausladung vom Festival geht, schreibt Gold nicht. Das Festival um Veranstalter Markus Krampe erklärt nur: „Unsere Bühne ist keine Plattform für politische Äußerungen. Das GLÜCKSGEFÜHLE Festival ist komplett unpolitisch - und das gilt unabhängig davon, in welche politische Richtung eine Äußerung geht: für rechts, für links oder für jede andere politische Richtung.“

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Offenbar ist er Krampe zudem ziemlich sauer auf Marian Gold. Gegenüber „Bild“ sagt er: „Das Verhalten von Alphaville und Marian Gold ist inakzeptabel. Wir lassen uns nicht in irgendeine politische Ecke drängen.“

Veranstalter Krampe bezeichnet „Glücksgefühle“-Festival als unpolitisch

Schon im August hatte Krampe das Festival als unpolitisch bezeichnet. „Ich finde, eine politische Meinung zu haben, ist wichtig, aber nicht in so einem Rahmen“, sagte er im Südwestrundfunk (SWR). „Weil wir alle dahin gehen und da sind, um gute Laune zu haben, um den Alltag zu vergessen.“

Gegenüber „Bild“ sagt Krampe jetzt, Alphaville hätten sich zuvor auf anderen von ihm veranstalteten Events politisch geäußert. Man habe sie darauf hingewiesen, dass dies nicht erwünscht sei.

Aus ihren politischen Ansichten haben die Musiker in der Vergangenheit keinen Hehl gemacht: Im April hatten sie sich gegen eine Verwendung ihres Klassikers „Forever Young“ in einem Social-Media-Post von US-Präsident Donald Trump ausgesprochen. Begründung: Sie würden dessen Politik „verabscheuen“. Vor rund zwei Jahren hatten Alphaville sich dagegen gewehrt, dass „Anhänger der rechtsextremistischen Partei AfD“ denselben Song in sozialen Medien verwendet hatten.