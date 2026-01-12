Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee: Heimliche Hochzeit im Hippie-Ort!

Ohne großen Medienrummel oder Announcement: Schauspieler-Traumpaar Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (29) haben sich in Brasilien das Ja-Wort gegeben!

Anscheinend vermählte sich das Paar in einem kleinen Ort bei Bahia in Brasilien in einer intimen Zeremonie, wie die „Bild“ berichtet. Auf Instagram teilte das Paar seine Freude anschließend mit den Fans.

Ein Schnappschuss der Eheringe, arrangiert in einer Muschelschale, und ein Bild der Hinterseite des Paares zeugen von einer fröhlichen Feier. Die Fans überschütten die beiden Turteltauben in den sozialen Medien jedenfalls mit Glückwünschen und Unterstützung.

Moderatorin erlebt Hochzeit zufällig mit

Zufällig erlebte eine brasilianische TV-Moderatorin den ergreifenden Moment mit: Sie war zum Beten in die Kirche gekommen und musste sie aufgrund der Hochzeit frühzeitig verlassen. Dabei bemerkte ihr Begleiter ein berühmtes Gesicht: Matthias Schweighöfer! Die beiden zogen sich zurück, um „den Mann in Ruhe heiraten“ zu lassen, wie Moderatorin Sórgia de Andrade einer brasilianischen Website mitteilte.

Braut wuchs in Hochzeitsort auf

Der Ort der Zeremonie liegt der Braut sehr am Herzen: O. Fee wuchs dort mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater teilweise auf. Das Dorf habe sich zum ersten Mal wie ein Zuhause für sie angefühlt, wie sie der Gala 2022 verriet. Die Sängerin wurde auch in Brasilien eingeschult und spricht neben Deutsch und Englisch auch Portugiesisch fließend.

Die beiden Schauspieler lernten sich stilecht an einem Filmset kennen: Während der Dreharbeiten zu „Bibi und Tina – Voll verhext!“ knisterte es zwischen der damals 18-Jährigen und dem 33-Jährigen heftig. Seit 2019 sind die beiden offiziell liiert und zeigen sich immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit.