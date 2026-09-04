Wem das Festival „Glücksgefühle“ bislang nichts sagte, der kennt es seit Mittwoch. Der Skandal um die Ausladung – und nun Wiedereinladung – von Alphaville bei dem Open Air auf dem Hockenheimring hat für viele Schlagzeilen gesorgt. Wer steckt hinter diesem Eklat – und was für ein Festival ist das eigentlich?

Die XXL-Veranstaltung hat am Donnerstag begonnen. Am Freitag und Samstag treten auf dem Festival Stars wie Mark Forster, David Guetta, Ski Aggu, Scooter, Culcha Candela und Marteria auf. Am Sonntag ist Heimreisetag.

Bis zu 250.000 Besucher werden auf dem nach eigenen Angaben größten Musik-Festival Deutschlands erwartet. Die Veranstaltung ist fast ausverkauft (Tagesticket 149 Euro, Wochenend-Ticket 269 Euro). Nicht mehr dabei: die deutsche Band Alphaville („Forever Young“).

Anzeige

Alphaville ausgeladen: Wer steckt hinter dem Festival Glücksgefühle?

Am Mittwochvormittag verkündete die Gruppe um Sänger Marian Gold, dass sie von den Veranstaltern ausgeladen worden sei. Die Veranstalter hatten das mit den Worten begründet: „Unsere Bühne ist keine Plattform für politische Äußerungen. Das Glücksgefühle‑Festival ist komplett unpolitisch – und das gilt unabhängig davon, in welche politische Richtung eine Äußerung geht: für rechts, für links oder für jede andere politische Richtung.“ Dafür hagelte es Kritik auf Social Media, es gab Kritik aus der Politik und aus der Musikbranche.

Anzeige

Auslöser: Gold hatte sich bei Konzerten in der Ansage des Songs „Carry Your Flag“ deutlich gegen rechtsradikale Tendenzen und für Freiheit, Toleranz und Demokratie eingesetzt. Das führte zu Diskussionen mit den Veranstaltern. Die wiederum erklärten, frühere politische Äußerungen hätten zu Beschwerden geführt und sie hätten generell politische Aussagen vermeiden wollen.

Wer ist der Veranstalter, der für so viel Aufregung gesorgt hat? Seit 2023 organisiert Markus Krampe das Glücksgefühle-Festival zusammen mit Ex-Fußballstar Lukas Podolski. In einem Interview sagte Krampe mal, er habe zusammen mit Podolski ein Festival schaffen wollen, das elektronische Tanzmusik und Pop vermischen sollte. „Wir haben einfach unseren Musikgeschmack genommen und ein Festival daraus kreiert“, sagte er.

Anzeige

Auf ihrer Website bezeichnet sich die „Markus Krampe Entertainment Group“ als Veranstalter der größten Events im Bereich 80er und Mainstream. Zu diesen Events zählen neben dem Festival die 80er-Live-Stadiontour und die „größte Mallorcaparty aller Zeiten in Oberhausen“ namens Inselfieber.

Glücksgefühle: Festival gemeinsam mit Lukas Podolski

Der Musik- und Eventmanager vertritt auch viele bekannte Künstler. Neben Lukas Podolski gehören die Schlagersängerin Michelle („Idiot”) dazu, außerdem Mallorca-Künstler wie Mia Julia, Mickie Krause oder Lorenz Büffel. Auch den Schlagersänger Michael Wendler hat er mal gemanagt, trennte sich aber nach den Skandalen um dessen verschwörungstheoretische Aussagen während der Corona-Pandemie von ihm.

Zuletzt war Krampe wieder zurückgerudert und hatte Alphaville wiedereingeladen. „Wie wir gehandelt haben, war in der Tat ein Fehler. Das tut mir leid“, sagte Krampe der „Bild“. „Meinungsfreiheit ist das höchste Gut, das wir in Deutschland haben, sie ist zu schützen.“

Und was sagt eigentlich Ex-Fußballer Lukas Podolski? Podolski schrieb vor der Absage von Alphaville noch auf Instagram: „Ich finde es gut, dass Markus die Entscheidung nochmal überdacht und klar gesagt hat, dass es ein Fehler war.“ Die Band sei herzlich willkommen auf dem Festival.

Dazu wird es nun nicht kommen, die Band lehnte ab. Neben den Konzerten erwarten die Besucher auf dem Gelände verschiedene Sport- und Freizeitangebote. Es gibt ein Mais-Labyrinth und einen Weltrekord-Versuch mit Urlaubsfotos. Das Festival soll bis 2035 auf dem Gelände stattfinden, so lange läuft laut Veranstalter der Vertrag. (js)