Madonna fordert Papst Leo auf, nach Gaza zu reisen

Die Lage im Gazastreifen ist katastrophal. Die akute Mangelernährung bei Kindern hat laut UN einen Höchststand erreicht. Jetzt wendet sich Pop-Ikone Madonna direkt an das Oberhaupt der Katholischen Kirche.

Die Sängerin bittet Leo XIV. in den abgeriegelten Gazastreifen zu reisen. Der Papst sei der Einzige, dem man den Zutritt nicht verweigern könne, schreibt die Sängerin auf der Plattform X und wendet sich damit direkt an das Oberhaupt der Katholischen Kirche. Offiziell geplant ist eine Reise des Papstes in das Küstengebiet bislang nicht.

Madonna spendet Geld an humanitäre Organisationen

„Wir müssen die humanitären Tore vollständig öffnen, um diese unschuldigen Kinder zu retten. Es ist höchste Zeit“, schreibt Madonna in ihrem Post weiter. Als Mutter könne sie es nicht ertragen, das Leid der Kinder zu beobachten.

Politics Cannot affect Change.

Only consciousness Can. Therefore I am Reaching out to a Man of God.



Today is my Son Rocco’s birthday.

I feel the best gift I can give to him as a Mother – is to ask everyone to do what they can to help save the innocent children caught in the… pic.twitter.com/y2B3BsXAMt August 11, 2025

Anlässlich des 25. Geburtstages ihres Sohnes Rocco Ritchie am Mittwoch kündigte die Sängerin an, dass sie zwei humanitäre Organisationen mit Geldspenden unterstützen werde.

Kinder und Jugendliche im Gazastreifen sind den Kampfhandlungen im Gaza-Krieg ausgesetzt. Die humanitäre Lage im Gazastreifen gilt als katastrophal. Den Vereinten Nationen zufolge droht in dem Küstengebiet eine Hungersnot. (dpa/mp)