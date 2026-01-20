Luxus, Stress und Jetset: Die Geissens kehren mit neuer Staffel zurück

Ab dem 9. Februar wird es wieder laut, schrill und luxuriös – denn „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ startet mit neuen Folgen bei RTLZWEI. In der neuen Staffel erwartet die Zuschauer:innen ein Mix aus Jetset-Abenteuern, Millionenprojekten und familiären Belastungsproben.

Carmen, Robert, Davina und Shania geraten dabei gleich mehrfach an ihre Grenzen – emotional, organisatorisch und ganz privat.

Yacht-Baustelle in Dubai: Der Traum vom Luxus wird zum Albtraum

Zentrales Thema der neuen Staffel ist der aufwendige Umbau der Familien-Yacht Indigo Star in Dubai. Der 40-Meter-Koloss soll ein millionenschweres Facelift bekommen – doch das Projekt gerät völlig außer Kontrolle. Über Monate hinweg kämpfen Carmen und Robert mit Pfusch am Bau, chaotischen Abläufen und immer neuen Hiobsbotschaften. Der Traum vom perfekten Luxusschiff wird zur Nervenprobe. Für die Geissens steht dabei mehr auf dem Spiel als nur Geld: Die Situation belastet die Familie spürbar.

Heimlicher Wohnungsumbau: Davina und Shania mit Überraschungscoup

Während die Eltern in Dubai mit der Yacht-Baustelle beschäftigt sind, starten Davina und Shania eine eigene Mission: In Monaco planen sie heimlich ein radikales Makeover der elterlichen Wohnung. Ohne das Wissen von Carmen und Robert, unter hohem Zeitdruck und mit mutigen Designideen, krempeln die beiden Schwestern das Zuhause ihrer Eltern um. Ob das riskante Projekt rechtzeitig fertig wird – und wie die Eltern auf das Ergebnis reagieren – bleibt bis zuletzt offen.

Jetset-Alarm: Die Geissens bei der Formel 1 in Abu Dhabi

Ein weiteres Highlight der neuen Staffel ist der Trip nach Abu Dhabi. Beim Formel-1-Wochenende mischen sich die Geissens unter die High Society: exklusive Yachtpartys, internationale DJs, Promis wie Ralf Schumacher – und mittendrin die schillernde TV-Familie. Besonders auffällig: spontane Tattoo-Aktionen, bei denen nicht nur Davina, Shania und Carmen neue Motive auf der Haut verewigen lassen. Auch Robert denkt erstmals über ein eigenes Tattoo nach.

Neue Staffel der Geissens ab 9. Februar bei RTLZWEI und RTL+

Die neue Staffel von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ verspricht gewohntes Reality-TV zwischen Luxuswahnsinn und Familienchaos. Ab dem 9. Februar immer freitags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI – und bereits sieben Tage vorab exklusiv auf RTL+.