Love & Peace im Fernsehgarten: Hardcore: Düsseldorfer Metal-Queen im Schlager-Olymp

Mainz -

Love & Peace im ZDF-Fernsehgarten: „Woodstock meets Wacken, und der Fernsehgarten feiert mit“, so betitelte der ZDF-Fernsehgarten die Show am 18. August.



Moderatorin Andrea Kiewel begann die Show mit einer ausgedehnten und abgelesenen Erzählung über Woodstock. Und dann gab's auch den ersten Knaller auf der Bühne. Die Düsseldorfer Metall-Queen Doro Pesch rockte das - eher schlageraffine Publikum - mit ihre Single „Freunde fürs Leben“. Ja, soweit ist es schon gekommen, dass der ZDF-Fernsehgarten mit Metall-Rock beginnt...



Moderatorin Andrea Kiewel begrüßte die Zuschauer bei strahlendem Sonnenschein im Dschungelkleid zum Fernsehgarten unter dem Motto: „Woodstock meets Wacken“. Screenshot ZDF Foto:

Fernsehgarten am 18.08.2019: „Woodstock meets Wacken”

Neben der Rockband Double Crush Syndrome stürmten am Sonntag die Schlager-Boygroup Feuerherz ebenso wie Rock-Röhre Doro Pesch die Bühne.

Die Kölner Schlagersängerin Sonia Liebing ist auch mit von der Partie (hier lesen: Sonia Liebing (29) aus Köln-Bickendorf startet in die große weite Welt).

Ebenso dürfen sich die Zuschauer auf die Soul-Pop-Legenden Hot Chocolate („You Sexy Thing“) freuen. Was die Künstler allerdings mit dem Wacken oder Woodstock zutun haben, ist fraglich.

Laut ZDF gibt es außerdem Unterwasser-Küsse und Comedian Luke Mockridge, der das Publikum zum Lachen bringt. Das Musical Woodstock sorge zusätzlich für gute Laune, so der Sender

Fernsehgarten am 11.08.2019: Kiwi mit peinlichem Promi-Patzer

War das der anstrengendste Fernsehgarten aller Zeiten?

Der ZDF-Fernsehgarten verwandelte sich am 11. August in ein sportliches Event: In verschiedenen Team-Sprint-Staffeln sind acht Teams mit jeweils prominentem Kapitän in den drei Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen gegeneinander angetreten. Anlass dafür: der große Triathlon, der in Mainz stattfand.

Andrea Kiewel war im ZDF-Fernsehgarten auch selbst sportlich tätig. picture alliance / dpa Foto:

Sportlich unterwegs waren am Sonntag Frank Buchholz, Matthias Schloo, Manuel Cortez, Ronja Forcher, Mick Wewers, Yared Dibaba, Linda Hesse und Moderatorin Andrea Kiewel selbst.

Auch musikalisch bot der Fernsehgarten ein buntes Programm. Die Künstler in der Übersicht:

Right Said Fred

Semino Rossi

Jay Khan

Yuman

Linda Fäh

DARI

Walking on Cars

Bellini

Sie alle sollten für Stimmung auf dem Lerchenberg sorgen.

ZDF-Fernsehgarten: Andrea Kiewel leistet sich Flach-Witz

Nachdem die letzte Ausgabe des Fernsehgartens ins Wasser gefallen war, wollte Kiwi diesmal wohl besonders gute Stimmung verbreiten. Die Moderatorin war am Sonntag aufgedreht wie nie – und leistete sich den ein oder anderen denkwürdigen Spruch.

Es begann gleich mit einem Flachwitz. Als Kiwi das Becken vorstellte, in dem die verschiedenen Teams um die Wette schwimmen sollten, meinte sie: „Da habe ich schon zwei Mal reingepinkelt”. Das wollte wohl niemand wissen...

So richtig aufgedreht wurde sie dann aber erst nach ihrer eigenen Schwimm-Einlage. Die frühere Leistungsschwimmerin performte selbstverständlich mit Bestzeit. Schon wenige Minuten später hüpfte sie schon wieder fröhlich im bunten Kleid herum.

ZDF-Fernsehgarten: Peinlicher Promi-Versprecher von Andrea Kiewel

Und dann leistete sie sich einen miesen Versprecher: Als sie erzählen wollte, welche tollen Promis zu Besuch im Fernsehgarten waren, begann sie nur stockend: „Es gibt Prominente...” Dann blieben ihr offenbar die Worte weg – hatte sie etwa vergessen, welche Stars da waren?

Ihren Patzer versuchte Kiwi dann den Rest der Show mit einer Extra-Portion Aufgedrehtheit wieder gerade zu biegen. Geklappt hat das so halbwegs, aber immerhin – oder leider – gab es diesmal kein Unwetter.

Darum fiel der ZDF-Fernsehgarten am 4. August 2019 aus

Am 4. August 2019 fiel der ZDF-Fernsehgarten aus. Der Grund war diesmal aber nicht das Wetter. „Wir pausieren bis zum 11. August wegen der 'FINALS-Berlin'", hieß es auf dem offiziellen Facebook-Accounts der ZDF-Show.

Finals: Was ist das? Zwei Tage, zehn Deutsche Meisterschaften, 202 Entscheidungen, rund 3.300 Athleten: Das sind die „Finals“ in Berlin. Quasi eine Mini-Olympiade.

Tja, und dafür musste „Kiwi“ weichen. Etlichen Hardcore-Fans in den sozialen Netzwerken gefiel das ganz und gar nicht. Die Reaktionen waren eindeutig: „Wegen so einem Schei*“, ärgerte sich ein Zuschauer. „Hätte die ARD ruhig übernehmen können“, fand ein anderer Nutzer bei Facebook.

Aber es gibt auch Verständnis: „Guter Anlass“, „Es sei euch gegönnt“, schrieben andere Fans.

Lesen Sie hier noch einmal alles zum Regen-Chaos im „Fernsehgarten“ am 28.07.:

ZDF-Fernsehgarten mit Andrea Kiewel fällt ins Wasser

Ausnahmesituation in Mainz: Zum ersten Mal in der Geschichte des „ZDF-Fernsehgartens” musste das Außenstudio auf dem Gelände des Lerchenberges geräumt werden. Die Zuschauer mussten ihr Plätze verlassen, sich in einer Halle neben dem ZDF-Haus unterstellen.

Moderatorin Andrea Kiewel und die Künstler zogen nach der Evakuierung in ein improvisiertes Studio um. Es wurde die gesamte Zeit über live gesendet.

„ZDF-Fernsehgarten” erlebt wegen Regen Novum nach 19 Jahren

„Ich mache die Show jetzt seit 19 Jahren. Es ist noch nie vorgekommen, dass wir die Live-Show abbrechen und in einen neuen Raum gehen mussten. Das ist heute das erste Mal”, so Moderatorin Andrea Kiewel, die sichtlich gestresst wirkte.

Zugegeben, der Himmel war schon zu Beginn der Live-Sendung bewölkt. Doch Moderatorin Andrea Kiewel hatte Hoffnung. Als es zu regnen begann, sagte sie: „Liebe Welt, bitte geh' erst in einer Stunde unter!”

Dann folgten zunächst noch Auftritte von Mickie Krause, Mia Julia, Carolina, Peter Wackel – alle Gäste passend zum Motto: „Mallorca-Party ist nur einmal im Jahr“.



Alles schien nach Plan zu laufen. Gerade wollte „Kiwi” das letzte Spiel des Tages ankündigen, da raunte eine Ansage durch das Außenstudio: Wegen Unwetter muss das Gelände geräumt werden. Bühne und Publikum wurden evakuiert.

„ZDF-Fernsehgarten”: Andrea Kiewel muss mit Gästen in Nachbarstudio umziehen

„Gut, dann müssen wir jetzt halt ins Studio umziehen”, sagte Andrea Kiewel, die zu dem Zeitpunkt sichtlich gestresst und aufgebracht wirkte. Sie schnappte sich Mallorca-Sängerin Mia Julia und lief mit ihr durch die chaotische Publikums-Schar. Zu diesem Zeitpunkt schien niemand so richtig zu wissen, wie es weitergehen sollte.

Schließlich erreichten die beiden ein kleines Studio. Das Problem: Das Studio war mehr als notdürftig eingerichtet. Als Andrea Kiewel ihren Gästen Getränke anbieten wollte, stellte sie fest, dass sich im Kühlschrank nur noch Dosenravioli befanden. Außerdem war es so heiß in dem Raum, dass sie provisorisch einen Ventilator vor das Sofa ziehen musste. Noch dazu fehlte die Hälfte der prominenten Gäste. „Hier ist ja nichts vorbereitet!”, rief „Kiwi” beinahe verzweifelt.

Der ZDF-„Fernsehgarten” am 28. Juli musste evakuiert werden. ZDF Foto:

Während die Bodyguards von Kiwi also die verlorenen Stars – namentlich Tim Toupet, Carolina und Lorenz Büffel – suchten, versuchte Kiwi, mit dem Rest der anwesenden Mallorca-Truppe das Beste aus der Situation zu machen.



„ZDF-Fernsehgarten”: Stars improvisieren nach Evakuierung in Live-Show

Gemeinsam mit Jürgen Milski machte die Moderatorin es sich zur Aufgabe, die gefundenen Dosenravioli zu kochen. Beide mussten ernüchtert feststellen: Es gab keinen Strom. Du meine Güte!

Jürgen Milski probiert sich an „leckeren” Dosenravioli. ZDF Foto:

Wenig später wurden zumindest die restlichen Gäste gefunden, ein paar Lieder gesungen – mehr schlecht als recht. Als die Show dann vorbei war, wischte sich wohl das ganze ZDF-Team den Schweiß von der Stirn. Was für ein Chaos!

Lorenz Büffel als Mikrofonständer für Jürgen Drews

Nach dem Umzug ins Studio sprang Entertainer Lorenz Büffel kurzerhand als Mikrofonständer für Schlagerstar Jürgen Drews ein.

Er erzählt: „Es war schon ein kleines Träumchen in einer der letzten großen deutschen TV Show mit dabei sein zu dürfen. Dass es jedoch so eskaliert und das Unwetter den großartigen mehr als 6000 Gästen die Party ins Wasser fallen hat lassen, war mehr als Schade.“

Über seinen Einsatz als Mikrofonhalter freut er sich: „Aber die Party im kleinen Studio war lustig und großartig. Dass ich als Mikro Ständer für den König Jürgen Drews fungieren durfte, hat dem Ganzen buchstäblich die Krone aufgesetzt.“

Das sagen die Zuschauer zum im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallenen ZDF-„Fernsehgarten”:

Das sind die Gäste im ZDF-Fernsehgarten am 28.07.2019

Alles, was sonst auf der Balearen-Insel einen Namen in der Party-Szene hat – oder gerne hätte – ist bei Andrea Kiewel vertreten: Mia Julia, Jürgen Milski, Carolina, Lorenz Büffel, Markus Becker, Zipfelbuben, Tim Toupet, Marry und Mickie Krause sind ebenso dabei wie Anna-Maria Zimmermann, Olaf Henning und Peter Wackel feat. Tapa &Raya.

Metal-Band kommt im August in den „ZDF-Fernsehgarten”

Sie waren schon im Juli zu Gast im „ZDF-Fernsehgarten”, allerdings nur im Publikum. Drei Männer, dunkel gekleidet und mit Sonnenbrillen: Rocker. Irgendwie passten sie so gar nicht in die Schlager-Show – im kommenden Monat werden sie selbst Teil der Show sein.

Es handelt sich bei den Männern um Mitglieder der Metal-Band „Double Crush Syndrome”.

Sänger Andy Brings freut sich auf den anstehenden Auftritt: „Wir sind total geflasht, was für eine Ehre! Wir freuen uns mega, dort aufzutreten, und haben uns was ganz Spezielles dafür einfallen lassen. Wir können nur Vollgas, sind entweder an oder aus, dazwischen gibt es nichts, und so werden wir das tun, was wir immer tun: TOTAL AUFDREHEN!”

Was er durchblicken ließ: Die Band wird im August-„Fernsehgarten” ein noch unbekanntes Lied performen. Bei Facebook verriet die Band schon ein paar Dinge in Bezug auf den Auftritt: „Für den Fernsehgartensong ziehen wir ALLE Register. Die Harley musste auch aufgenommen werden, damit die Nummer gut nach vorne geht.”

„ZDF-Fernsehgarten“ am 21.07.2019: Andrea Kiewel spricht mit Ärztin über Vagina-Gesundheit

Es fanden Experten-Talks statt, es gab Experimente und Spiele sowie Service-Tipps für die Zuschauer. Natürlich wurde auch die Musik an diesem Tag (21. Juli 2019) nicht vernachlässigt.

Die Zuschauer durften sich auf Julian David, Giovanni Zarrella und Joey Heindle freuen. Außerdem standen Lunascope und Vera Klima auf dem Programm. Auch Benjamin Boyce (Caught in the Act) enterte die Bühne.

Moderatorin Kiewel sorgte auf Twitter für latenten Spott, als sie plötzlich im Astronauten-Kostüm im Fernsehgarten herumwuselte.



Einige Menschen spekulierten schon scherzhaft, ob die 54-Jährige etwa schon mal für die ProSieben-Show „The Masked Singer“ übe, wo ja auch ein Promi im Astronauten-Outfit auftritt.



Auch etwas verwunderlich: Am Sonntag ging es im „ZDF Fernsehgarten” mitunter um „galaktisch reine Haut”. Was das wiederum mit dem Thema Mond zutun haben sollte, war selbst auf den zweiten Blick nicht ersichtlich. Zu Besuch war eine Hautärztin, die unter anderem über das grundsätzlich natürlich wichtige Thema Sonnenschutz sprach.

Es ging aber noch tiefer in die Materie: Die Ärztin empfahl Darm-Kuren und gab auch Tipps für eine gesunde Vagina.

Andrea Kiewel suchte Abkühlung unter der Dusche und gab damit ungewollte Einblicke. Da zog auch Jürgen Drews das Jackett aus. ZDF Foto:

„Man stärkt die Vagina nicht nur durch durch Zäpfchen, (...) sondern auch mit Milchsäure-Bakterien.” Okay, wieder was gelernt. Dabei wollten sich viele Fernsehzuschauer am Sonntag doch nur ein bisschen mit Schlager- und deutscher Popmusik berieseln lassen.

Und so waren auch die User auf Twitter verwirrt von der Themenauswahl, wie die folgenden Tweets zeigen:

David Hasselhoff mit Jasmin Wagner im „ZDF-Fernsehgarten” am 14.07.2019

Am 14. Juli galt im „ZDF-Fernsehgarten“ das Motto: „Vive la France“, passend zum französischen Nationalfeiertag!

Und was gehört zwangsläufig in eine Show mit dem Thema Frankreich? Ja, die Eröffnung zu Offenbachs „French Can Can“, aber vor allem? Richtig: Schnecken und Dessous.

Da waren der gekünstelte Akzent und die peinlich anmutenden Sprachkenntnisse von Moderatorin Andrea Kiewel noch das kleinste Übel.

In der „Mond”-Ausgabe beim „ZDF Fernsehgarten” am 21. Juli sprach Moderatorin Andrea Kiewel (l.) mit einer Hautärztin über die Gesundheit der Vagina. ZDF/Screenshot Foto:

Musikalisch wurde wieder ganz großes Kino geboten. David Hasselhoff (66) sang gemeinsam mit Ex-Blümchen Jasmin Wagner (39) das Duett „You Made The Summer Go Away“.

Zu Frankreich gehören Dessous – finden Kiwi und das ZDF. Screenshot ZDF Fernsehgarten Foto:

Wo es was auf die Ohren gibt, muss auch was für die Augen her. Beim Frankreich-Tag im ZDF-Fernsehgarten war das eine Dessous-Show!



Leicht bekleidete Damen in Strapsen und Spitze stolzierten ebenso über den Laufsteg wir zwei Quoten-Männer in ausgestopften Boxershorts und Schlüpfern.

Jasmin Wagner sang gemeinsam mit David Hasselhoff. Screenshot ZDF Fernsehgarten Foto:

Spätestens jetzt gab es in den sozialen Netzwerken kein Halten mehr.

Kiwi spricht am 07.07.2019 über verstorbenen Costa Cordalis

Bevor es in der Ausgabe vom 7. Juli 2019 um die Rekorde ging, wurde es erst einmal ernst. Denn natürlich war auch beim „ZDF-Fernsehgarten“ der Tod von Schlager-Star Costa Cordalis (hier mehr dazu lesen) ein Thema.

„Jeden Sonntag für zwei Stunden und 15 Minuten ist hier die Welt in Ordnung“, leitete Moderatorin Andrea Kiewel ihren Nachruf ein. „Aber dieses gute Gefühl wurde getrübt, als wir von Costa Cordalis´ Tod erfahren haben.“ Insgesamt 26 Mal war Cordalis im „ZDF-Fernsehgarten“ zu Gast.

„Er war ein großer Künstler und ein ganz ganz lieber Mensch. Costa, wir vermissen dich“, sagte Kiwi und musste dann auch erst einmal schlucken. Ein kurzer Nachruf, der aber von Herzen zu kommen schien.

ZDF Fernsehgarten: Die Gäste am 07.07.2019

Zeit für Rekorde: In der Ausgabe des „ZDF Fernsehgarten“ am 07.07.2019 wird die ehemalige Leistungssportlerin Andrea Kiewel so richtig in ihrem Element sein. Denn es geht um Weltrekorde.



Ihre Gäste wollen höher, schneller, weiter – die Rekorde sollen purzeln. Ob das klappt, sehen Sie am Sonntag ab 11:50 Uhr.



Musikalisch hat „Kiwi“ ebenfalls einiges zu bieten. Neben den DSDS-Gewinnerinnen Beatrice Egli und Marie Wegener werden Linda Hesse & Maximilian Arland, Reen, KEiiNO, Peter Pux, André Stade sowie Annett Louisan, Duncan Laurence, YouNotUs, Miricalls und andere erwartet.

„ZDF-Fernsehgarten“: Julian Böhme balanciert Löffel auf Nase

Moderator und Akrobatik-Künstler Julian Böhme hatte sich einer ganz besonderen Challenge gestellt. Er wollte einen kleinen Teelöffel auf der Nase balancieren – während er auf dem Cross-Trainer schwitzt.

Arnold durfte diesen schlichten Schlüpfer präsentieren – allerdings, das wusste Andrea Kiewel, ist er aus ganz besonderem Material. Der Schlüpfer, versteht sich. Screenshot ZDF Fernsehgarten Foto:

„Je kleiner der Gegenstand, desto schwieriger“, betonte er. In der Vorschau sah man bereits: Der Mann hat Talent. Er balancierte mehrere aufeinander gestapelte Stühle und sogar eine Eistüte auf der Nase. Jetzt also auch noch ein Löffel. Eine Minute durchziehen. Das hatte er sich vorgenommen.

Im buchstäblichen Schweiße seines Angesichts eilte Moderatorin „Kiwi“ zu ihm, um ihm vor der Performance nochmal die Nase trocken zu tupfen. Doch es half alles nichts. Drei Sekunden vor Schluss gab er den Löffel ab!

Doch aufgrund der enormen Hitze (es sollen 46 Grad im Fernsehgarten gewesen sein) zeigten Lutz und „Kiwi“ sich kulant und überreichten ihm trotzdem seinen Pokal: einen Porzellan-Mainzel mit Löffel auf der Nase...

„ZDF-Fernsehgarten“: Ameisenhegerin spricht über Sperma

Die hauptberufliche Ameisenhegerin erklärte in der Live-Sendung ihren naturverbundenen Beruf. Schließlich kommen auch Schrebergartenpächter - oder betreiber ständig mit den Krabbelviechern in Berührung.

Doch dabei ging die Dame sehr ins Detail: „Das Sperma bleibt 25 Jahre im Körper der Ameisenkönigin“, erklärte sie ganz sachlich. Bitte was?

Ebenfalls pikant: Direkt im Anschluss gab's die Debutsingle „One Night Stand“ von Marina Marx (28) zu hören. Zu viel für so manchen Zuschauer.

Auf Twitter gaben einige ihren Senf dazu:

Géraldine Oliviers Frisur gefällt dem ZDF angeblich nicht

Zählt bei dem öffentlich-rechtlichen Sender jetzt Frisur statt Stimme? Könnte man meinen, wenn man liest, was Oliviers Mann und Manager der „Bild“ erzählt. Danach bekam eine konkrete Absage von einer ZDF-Redakteurin: „Ihre Frau hat mir mit längeren Haaren besser gefallen. Die Kurzhaarfrisur mag ich nicht so.“

Moderatorin „Kiwi“ und Lutz van der Horst staunten nicht schlecht, wie lange Julian Böhme den Löffel balancieren kann. Screenshot ZDF Foto:

Die Schlagersängerin, die seit Oktober 2018 einen Kurzhaarschnitt trägt, macht ihrem Ärger auf Facebook Luft und bekommt Zuspruch von ihren Fans.



Auch andere Schlagerstars beschweren sich über den „ZDF-Fernsehgarten“. Gegenüber der „Bild“ packen einige davon aus:

Peter Orloff (75, „Ein Mädchen für immer“) ist frustriert: „Ich stand mit meinem neuen Album gerade auf Platz 2 der Schlager-Charts, aber das ZDF hat das ignoriert. Was muss man denn noch tun, um da auftreten zu dürfen?“

Geraldine Olivier mit ihrer alten Frisur. Mittlerweile trägt die Sängerin einen Kurzhaarschnitt. picture alliance / Bodo Schackow Foto:

Sängerin Dagmar Frederic (74, „Wenn man Freunde hat“) bekam nicht mal eine Antwort: „Géraldine kann sich glücklich schätzen, dass sie überhaupt noch eine Antwort bekommt. Bei Anfragen von meiner Seite kommt vom ZDF-Fernsehgarten noch nicht mal eine Absage.“

Enttäuscht vom Desinteresse des ZDF-Fernsehgartens: Peter Orloff picture alliance/dpa Foto:

Tony Marshall (81, „Resi bring Bier“) beschwerte sich schon 2017, dass man ihn im ZDF-Fernsehgarten nicht mehr haben wolle. „Seitdem bin ich für die gestorben. Wer einmal das Maul aufmacht, wird geächtet“, meint er.

Wird vom ZDF-Fernsehgarten eiskalt ignoriert: Dagmar Frederic picture alliance / dpa Foto:

Gegenüber „Bild“ äußerte sich ZDF-Sprecher Stefan Unglaube nüchtern: „Die Vielzahl an Künstleranfragen lässt es nicht zu, jede Anfrage positiv zu beantworten.“

„ZDF-Fernsehgarten“: Das sind die Gäste am 30.06.2019

Ob Kiwis musikalischen Gäste einen „grünen Daumen“ haben, wird sich zeigen. Optisch gehen mit Aura Dione, Marina Marx, Oonagh, Loona und Christin Stark (Blüten)-Träume in Erfüllung.



Auch die Damen kommen im Fernsehgarten bei Auftritten von Luca Hänni, Eloy de Jong, Marquess, Loco Escrito und Robert Redweik auf ihre Kosten.

Wer den „Fernsehgarten“ in ein Paradies für Gartenzwerge verwandelt, sehen Sie am 30.06.2019 von 11:55 - 14:10 Uhr im ZDF.

„ZDF-Fernsehgarten“: Das waren die Stars am 23.06.2019

Fans der Kult-Show erwarteten nicht nur die stets aufgekratzte Andrea Kiewel, sondern auch Schlager-Promis wie Andy Borg, Patrick Lindner, Ross Antony, Die Amigos, Oli Petszokat - besser bekannt als Oli P., Vanessa Neigert, Gaby Baginsky und Rosanna Rocci.

Trotz eigener Straße: ZDF-Fernsehgarten hat kein Interesse an Schlagerstar Tony Marshall picture alliance / Uli Deck/dpa Foto:

„ZDF-Fernsehgarten“ startete früher als gewohnt

Übrigens startete der „ZDF-Fernsehgarten“ aus Mainz-Lerchenberg am Sonntag ein bisschen früher als sonst: Schon ab 11.35 Uhr ging es los! Das hatten wohl nicht alle Fangirls mitbekommen:



Andrea Kiewel nervt „Fernsehgarten“-Fans mit Fußball

Größeren Ärger verursachte aber etwas ganz anderes. Während die „Fernsehgarten“-Zuschauer vor Ort noch Ross Antonys „Anita“-Cover verdauen mussten, ärgerten sich die Twitter-Nutzer über „Kiwis“ Fußball-Gelaber. Anlass war ihr Rückblick auf auf die Frauen-WM.

Tja, die „Fernsehgarten“-Ultras wollen lieber Schlager zum Mitsingen hören, statt Gequassel über Fußball.

„ZDF-Fernsehgarten“-Moderatorin: Das müssen Sie über Andrea Kiewel wissen

Andrea Kiewel gehört zu den beliebtesten Moderatorinnen Deutschlands, auch wenn sich Twitter-Nutzer schon mal gerne über sie aufregen (lesen Sie hier, womit Andrea Kiewel die Netzgemeinde zuletzt gegen sich aufbrachte).

Seit dem Jahr 2000 moderiert die Blondine sonntags den „ZDF-Fernsehgarten“, mit kurzer Unterbrechung von 2007 bis 2009.

Ihre quirlige und fröhliche Art gepaart mit ihrem Nachnamen hat ihr den Spitznamen „Kiwi“ eingebracht. Tatsächlich ist Kiewel aber nicht ihr richtiger Name.

Wir verraten vier spannende Fakten über die sympathische Blondine

So heißt Andrea Kiewel richtig



Die TV-Moderatorin wurde am 10. Juni 1965 als Andrea Mathyssek in Ost-Berlin geboren und wuchs in der damaligen DDR auf.

Diesen Job hat Andrea Kiewel früher ausgeübt



Bevor Andrea Kiewel als Moderatorin durchstartete, arbeitete sie von 1988 bis 1991 als Lehrerin in Hellersdorf. Sie unterrichtete in der Unterstufe Deutsch und Sport. Zur selben Zeit war die Ex-Leistungsschwimmerin (ihr bestes Einzelergebnis war Platz sechs im 50-Meter-Freistil bei den DDR-Meisterschaften) im Sommer noch als Rettungsschwimmerin auf Usedom tätig, um sich etwas dazu zu verdienen.

Ross Antony und Patrick Lindner (li.) waren am Sonntag zu Gast im „ZDF-Fernsehgarten“ und Andrea Kiewel (m.). ZDF Foto:

So begann Kiwis Karriere im Fernsehen



Ab 1990 wurde Andrea Kiewel zu einem der beliebtesten TV-Gesichter Deutschlands. Zunächst moderierte sie bei dem Berliner Sender „Deutscher Fernsehfunk“. 1993 wurde „Kiwi“ dann Moderatorin beim Sat.1 „Frühstücksfernsehen“ und von da an ging es Aufwärts. Sie ergatterte zahlreiche Jobs bei RTL, Pro7 und natürlich beim ZDF. Dort moderierte sie neben dem „Fernsehgarten“ u.a. 2003 die Gesangs-Castingshow „Die Stimme Deutschlands“.

Ein Foto aus dem Jahr 2000: Andrea Kiewel trägt hier noch Kurzhaar-Frisur. picture-alliance / dpa Foto:

Andrea Kiewel privat