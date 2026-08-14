Moderatorin Lola Weippert hat in Polen an einer „Naked Party“ teilgenommen. In ihrem Podcast erzählt sie von dem Erlebnis und was sie gestört hat.

Eine nackte Party im Wald, Chai-Tee und ein vibrierendes Bett: Moderatorin Lola Weippert hat in Polen eine ziemlich ungewöhnliche Partynacht erlebt. In ihrem gemeinsamen Podcast mit Sängerin Vanessa Mai erzählt sie von einer sogenannten „Naked Tea Party“ – und warum sie dort eine Sache besonders irritierte.

„Das war mitten im Wald“, erzählt Weippert. Die Gäste hätten sich ausgezogen, getanzt und gefeiert. „Viele Menschen haben ja ein Problem mit Nacktheit. Das war das Normalste auf der Welt“, sagt sie. In einem sogenannten „Liebeszelt“ habe sie Violinenmusik gelauscht und ein vibrierendes Bett ausprobiert. „Das war ganz wild. Ich habe sowas noch nie erlebt.“

Nackt im Wald – doch eine Sache stört Weippert

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Doch eine Sache störte Weippert: der offenbar verbreitete Drogenkonsum. Mitten auf der Party habe ihr plötzlich jemand eine Pille angeboten. Weippert habe abgelehnt. Im Podcast fragt sie sich: „Warum ist es das Normalste auf so einem Festival, dass alle irgendetwas intus haben?“

„Die Menschen sind wahrscheinlich nicht in der Lage, in nüchternem Zustand Euphorie zu verspüren“, antwortet Mai. Daran müsse man arbeiten, findet die Sängerin. Die „echte Droge“, wie Mai das körpereigene Hormon Dopamin nennt, sei viel „schöner und nachhaltiger“.

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Am Ende sind sich beide einig: Auch ohne Drogen könne man auf einem Festival ausgelassen feiern. „Ich glaube, wir sind in der Lage, auf natürliche Weise ganz viel Euphorie auszuschütten, ohne Chemie“, sagt Weippert. (mp)