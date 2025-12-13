„Let’s Dance“: Ex-Kandidatin ist schwanger

Marie Mouroum, bekannt aus der diesjährigen Staffel von „Let’s-Dance”, erwartet ein Baby. Ihr Tanzpartner Alexandru Ionel möchte eine besondere Rolle im Leben des Kindes einnehmen.

Die Hollywood-Stuntfrau und ehemalige „Let’s-Dance“-Kandidatin Marie Mouroum ist schwanger. Das verkündete die gebürtige Berlinerin am Freitag bei Instagram. Auf vier Bildern zeigte Mouroum ihren wachsenden Babybauch.

Mouroum nahm an der diesjährigen Let’s-Dance-Staffel zusammen mit Profitänzer Alexandru Ionel teil. Im Viertelfinale schied sie überraschend aus. Ionel gratulierte seiner Tanzpartnerin bei Instagram zur Schwangerschaft: „Es ist traumhaft schön und ich will mindestens Patenonkel sein.”

Das könnte Sie auch interessieren: „Oma Lottis“ Pfleger lädt zu Grünkohl und Punsch ein – aus besonderem Grund

Für diesen Fall versprach er, dass er dem Kind Standard- und Latein-Tänze beibringen werde. (dpa)