„Let’s Dance“ 2026: Diese 13 Promis sind dabei – ein Platz ist noch frei

RTL lüftet das Geheimnis: Die ersten 13 Kandidatinnen und Kandidaten für die 19. Staffel stehen fest – von Sonya Kraus bis Ross Antony. Eine Tanzschülerin fehlt noch.

Bei RTL beginnt eine neue, „magische“ Tanzsaison: Für 2026 hat der Sender die ersten 13 Prominenten bekannt gegeben, die bei „Let’s Dance“ aufs Parkett gehen. Schauspieler, Musiker, Entertainer und Sportler starten in ihr Tanzabenteuer – mit großen Emotionen, überraschenden Momenten und persönlichen Geschichten.

Die Frage bleibt: Wer begeistert die Jury und das Publikum? Wer wächst über sich hinaus – und wer holt am Ende den Titel „Dancing Star 2026“?

Let’s Dance 2026: Diese Promis tanzen in Staffel 19

Als prominente Tanzschülerinnen von „Let’s Dance“ 2026 sind dabei: Schauspielerin Esther Schweins (55), Vanessa „Nessi“ Borck (29) aus „Princess Charming“, Sängerin Anna-Carina Woitschack (33), Moderatorin Sonya Kraus (53), Betty Taube (31), Model und Content-Creatorin, sowie Sängerin Nadja Benaissa (43).

Bei den prominenten Tanzschülern der 19. Staffel stehen fest: Schauspieler Jan Kittmann (42), der Musiker und Drummer Gustav Schäfer (37), Comedian Simon Gosejohann (50), Sportler Joel Mattli (31), der Content Creator Willi Whey (31), Musiker Milano (27) und der Entertainer Ross Antony (51).

Welche Tanzschülerin den Cast vervollständigt, soll zeitnah bekannt gegeben werden.

So blicken Sonya Kraus, Ross Antony und Gustav Schäfer auf die Herausforderung

Moderatorin Sonya Kraus freut sich auf ihren Start und schreibt: „Hurrah! Viele Jahre war ich busy mit Kind und Co. Endlich kann die Muddi mitmachen und tanzen, bis die Hüfte knackst. Es gibt einfach nichts, das meine Füße lieber tun als tanzen. Mal schauen, ob das so bleibt, wenn sie von Blasen gebeutelt sind. Egal, da müssen sie durch!“

Ross Antony betont, wie sehr ihn die Show reizt: „Ich habe diese Sendung schon immer geliebt und freue mich riesig, jetzt selbst Teil davon zu sein. Dass das eine echte Herausforderung wird, weiß ich, und davor habe ich großen Respekt. Aber genau das macht den Reiz aus. Die ‚Let’s Dance‘ Familie ist etwas ganz Besonderes und ich freue mich sehr darauf, Teil davon zu sein.“

Und Musiker Gustav Schäfer setzt auf sein Rhythmusgefühl: „Ich habe 20 Jahre lang bewiesen, dass ich perfekt im Takt bleiben kann – jetzt will ich herausfinden, ob das auch gilt, wenn meine Füße plötzlich wichtiger sind als meine Hände.“

Let’s Dance 2026: Jury, Moderation und das Ziel „Dancing Star“

Auch die Jury ist gesetzt: Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González sollen entscheiden, wer sie zum Strahlen bringt. Moderiert wird die neue Staffel von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski.

Und klar ist auch das Ziel: Schritt für Schritt sollen sich die Promis an den „Dancing Star 2025“, Diego Pooth, herantanzen – bis am Ende der „Dancing Star 2026“ feststeht. (dpa/mp)