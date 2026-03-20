Legendärer Action-Star: Chuck Norris ist tot

Er galt als Inbegriff des unbesiegbaren Actionhelden, dem keine Herausforderung zu groß ist: Chuck Norris, Hollywoodstar und Kampfsportler, ist tot. Er wurde 86 Jahre alt. In einem langen Text auf Instagram nahm seine Familie öffentlich Abschied.

„Mit schwerem Herzen teilt unsere Familie mit, dass unser geliebter Chuck Norris gestern Morgen von uns gegangen ist“, schreiben die Angehörigen des Schauspielers in ihrem Instagram-Beitrag. „Für die Welt war er ein Kampfkünstler, ein Schauspieler und ein Symbol der Stärke. Für uns war er ein hingebungsvoller Ehemann, liebender Vater und Großvater, ein unglaublicher Bruder und das Herz unserer Familie.“

Zu den Umständen von Norris’ Tod möchte sich die Familie ausdrücklich nicht äußern. Nur so viel: Er sei friedlich im Kreise seiner Familie gestorben. Am Donnerstag war Norris auf Hawaii ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Chuck Norris entwickelte eigene Kampfsport-Technik

Norris stammte aus bescheidenen Verhältnissen. Während seines Militärdienstes in Südkorea erlernte er mehrere Kampfkünste und entwickelte daraus eine eigene Technik.

Seinen Durchbruch als Schauspieler hatte er 1972 im Bruce-Lee-Film „Die Todeskralle schlägt wieder zu“. Zum Star wurde er durch die Actionfilmreihe „Missing in Action“ (1984–1988) und die Fernsehserie „Walker, Texas Ranger“ (1993–2001). 2012 hatte er in „The Expendables 2“ ein Comeback an der Seite von Action-Ikonen wie Sylvester Stallone, Jet Li, Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger.

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Seine Rollen als knallharte Kampfmaschine machten ihn zum Helden unzähliger Internet-Memes, der sogenannten Chuck-Norris-Witze, in denen behauptet wird, Norris bekäme die unmöglichsten Dinge hin oder würde von jedem gefürchtet. „Das Universum dehnt sich nicht aus – es läuft vor Chuck Norris davon“ lautet einer dieser Gags. Oder, in Anlehnung an eine deutsche Baumarkt-Reklame: „Chuck Norris bekommt bei Praktiker 20 Prozent auf alles – auch auf Tiernahrung.“