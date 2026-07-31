Ein Clip aus dem gemeinsamen Podcast von Lola Weippert und Vanessa Mai sorgt gerade für Diskussionsstoff. Es geht um Mais Mann.

Sie ist berühmte Schlagersängerin und in ihrem Haushalt auch die „Mutti“, wie Vanessa Mai jetzt in einem Podcast erzählt hat. Was genau sie für ihren Ehemann tut, sorgt für Diskussionen.

Gemeinsam mit Moderatorin Lola Weippert diskutiert Mai über die Beziehung zu ihrem Ehemann Andreas Feber. Dem lege sie morgens die Klamotten raus, packe seinen Koffer und föhne ihm die Haare, wie sie erzählt. T-online berichtete zuerst.

Diskussion über Eheverhalten von Vanessa Mai – so reagieren Nutzer im Internet

Anzeige

Weippert ist über die Aussage sichtlich schockiert. „Das ist nicht dein Ernst“, sagt sie. „Du bist die Mutter von deinem Mann.“ „Hä, das ist voll süß. Das macht man so“, kontert Mai.

Die WochenMOPO 31/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • CSD: Wie Hamburger den Hass gegen queere Menschen erleben • Na dann: Prost! Fünf Biergärten für Top-Wetter • 16 Seiten Sport mit St.-Pauli-Poster: Mit diesem Team gehen die Kiezkicker ins Rennen • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur: Hamburg feiert seine Braukunst

Bei einem 90-jährigen Pärchen würde man das niedlich finden, so Mai und sie sagt: „Du hast halt keinen Ehemann. Das wird bei dir genauso laufen.“

Anzeige

Den Ausschnitt aus dem Podcast haben beide Frauen auf Instagram hochgeladen. Die Nutzerinnen in den Kommentaren sind gespalten in ihrer Meinung. „Also natürlich macht man gerne Dinge füreinander in einer Beziehung, aber bitte sei ein erwachsener, selbstständiger Mann!!“, schreibt jemand. „Solange Vanessa damit happy ist, ist doch alles super“, meint jemand anderes.

Mai und Ferber seit 2017 verheiratet

Anzeige

Lola Weippert nennt das Verhalten von Vanessa Mai „mothering“. Damit ist bemutterndes Verhalten gemeint.

Für schlechte Stimmung scheint das Gespräch der beiden aber nicht untereinander gesorgt zu haben. Sie lachen fröhlich über die jeweils andere.

Seit 2017 sind Vanessa Mai und Andreas Ferber verheiratet. Ferber ist Musikmanager, auch für seine Frau. (esk)