Längst in der Schweiz: Warum Joey Heindle nicht mehr in Deutschland lebt

„Promi Shopping Queen“, „Promis privat“ und ganz viel neue Musik – Ex-DSDS-Sänger Joey Heindle (26) hat offensichtlich ganz schön viel zu tun. Immer an seiner Seite: Joey Heindles neue Freundin, die Eiskunstläuferin Ramona Elsener (27, hier mehr lesen).

Joey Heindle lebt schon in der Schweiz

Nach nur wenigen Monaten Beziehung machte der Sänger gleich Nägel mit Köpfen. Er verrät: „Ich wohne schon seit April in der Schweiz und habe jetzt auch meine Aufenthaltsbewilligung für die nächsten fünf Jahre bekommen. Ramona und ich wohnen auch schon zusammen.“

Bei seinem Umzug vom Saarland in die Schweiz wurde Joey vom Sat.1-Format „Promis Privat“ begleitet. „Meine Fans tun so viel für mich, und bei der Sendung mitzumachen ist eine Art Dankeschön von mir. So kann ich ihnen mehr Einblicke in mein Leben geben und ihnen zeigen, was ich so mache und was privat bei mir abläuft“, sagt er.

Auch beim Erfolgsformat „Shopping Queen“ mit Guido Maria Kretschmer durfte die schöne Eiskunstläuferin mit ihrem Schatz schon vor der Kamera stehen. Joey schwärmt: „Das Gute ist ja, dass Mona das schon ein bisschen gewohnt ist, Interviews zu geben. Die ist da schon ein Profi. Klar bin ich der Ober-Profi im Show-Business, aber sie hat das echt super gemacht und die Dreharbeiten haben großen Spaß gemacht.“

Joey Heindle über Ende seiner Ehe mit Justine

Und die Nachfrage reißt nicht ab. Joey: „Ich drehe zurzeit viele neue TV-Formate und nach der Pause auch wieder für die dritte Staffel 'Promis privat'.“ Am 19. August 2019 ist Joey dann zusammen mit Kult-Auswanderer Konny Reimann unterwegs. Da die Folge schon vor längerer Zeit abgedreht worden ist, wird der Ex-DSDS-Kandidat zusammen mit Ex-Frau Justine, mit der der Sänger von Mai 2017 bis August 2018 verheiratet war, zu sehen sein.

Der Dschungelkönig von 2013 erklärt: „Nicht, dass die Leute sich da wieder wundern, was die da macht. Das ist einfach eine alte Geschichte.“ Eine, die seine Beziehung zu Neu-Freundin und neunfache Schweizer Meisterin im Eiskunstlauf offenbar nicht belastet. „Ich sage mal so: Das Leben geht weiter. Es trennen sich einfach Paare. Das ist ganz normal im Leben. Manchmal gibt es dann einfach Situationen, die nicht mehr zusammenpassen und dann geht es ja weiter“, so Joey.

Joey Heindle ist sein eigener Manager

So war es offenbar auch mit Joeys altem Management. Der 26-Jährige geriet an die falschen Leute, verlor viel Geld und musste nochmal ganz von vorne anfangen. Doch mittlerweile läuft alles so, wie es sich der Sänger immer gewünscht hat. „Ich bin jetzt mein eigener Manager und seitdem läuft es auch so gut. Ich arbeite seit zwei Jahren mit drei neuen Leuten zusammen und wir sind ein eingespieltes Team.“

Zusammen kämpfen sie für Joeys größte Leidenschaft, die Musik: „Musik ist für mich ein absolutes Muss. Letztendlich geht es bei mir auch nur um die Musik. Das mit dem Fernsehen mache ich nur, damit die Leute den Sänger – also mich – kennen. Ich bin halt ein verrückter Vogel und ich verändere mich nicht für irgendein Format. Ich bin immer gleich.“

Joey Heindles Freundin Ramona Elsener mit ihrem ehemaligen Eiskunstlauf-Partner Florian Roost. picture alliance / dpa/ Sergei Ilnitsky Foto:

Und deshalb gibt es bald auch neue Musik des Künstlers. „Geschichtenerzähler“ heißt der Song, der am 9. August 2019 erscheint und Joey besonders am Herzen liegt. „Im Musikvideo dazu hat Ramona, also mein Schatz, auch wieder mitgespielt“, schwärmt der frisch verliebte Sänger.

Joey Heindle: Duett mit Kumpel und Ex-DSDS-Kandidat Jesse Ritch

In dem Lied geht es um einen Mann, der seine Jugendliebe verloren hat. „Jeder von uns hat als Mensch eine Geschichte. Ich kenne niemanden, der keine hat. Vielleicht ist sie mal gut und vielleicht ist sie mal nicht so gut, aber sie ist immer interessant. Daran soll mein Song die Menschen erinnern.“

Es wird außerdem einer von mindestens sechs Songs sein, die Joey im kommenden Jahr auf CD veröffentlichen wird. Nebenbei arbeitet der Sänger an einem ein ganz besondere Duett. Noch in diesem Jahr soll ein Lied mit Jesse Ritch (25), dem drittplatzierten in der neunten DSDS Staffel aus dem Jahr 2012, herauskommen. Er uns Joey sind gute Kumpels und wohnen nur rund eine Stunde voneinander entfernt in der Schweiz, wie Joey verrät.

Joey Heindle will mit DJ Kygo zusammenarbeiten

Mit seinem Leben ist der 26-Jährige gerade rundum zufrieden: „Es ist einfach sehr aufgeräumt und das war immer das Ziel. Bis es soweit war, hat mich das alles viel Kraft, Zeit und Energie gekostet – und auch Geld. Bis alles so war wie es jetzt ist, war es viel harte Arbeit. Nochmal von null anfangen möchte ich nicht, aber so wie es jetzt ist, ist es perfekt.“

Einen kleinen Traum hat der Musiker aber doch noch: Eine Zusammenarbeit mit DJ Kygo. „Aber da bin ich noch Lichtjahre von entfernt“, räumt Joey ein und lacht. Aber wer weiß? Manchmal werden Träume auch wahr…