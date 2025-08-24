Kuriose TV-Panne bei Bundesliga-Spiel: Sky-Moderatorin reagiert

Ein Trikottausch sorgt bei einer Fußball-Übertragung für eine kuriose Situation. Am Tag danach reagiert die Moderatorin.

Moderatorin Katharina Kleinfeldt (32) hat sich nach der kuriosen Spieler-Verwechslung bei der Sky-Übertragung des Spiels Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen (4:1) zerknirscht gezeigt. „Die Situation ist mir sehr unangenehm und ärgert mich“, sagte die Journalistin auf dpa-Anfrage am Tag danach. Sie hatte Bremens Marco Friedl und den Frankfurter Michael Zetterer verwechselt.

„Ich hoffe, dass Marco mit ein paar Tagen Abstand darüber schmunzeln kann“, sagte die Reporterin. Friedl hatte am Samstag nach einem Trikottausch mit seinem ehemaligen Kollegen Zetterer ein Jersey des Frankfurter Fußball-Bundesligisten getragen und wurde von Kleinfeldt auf den vermeintlichen Sieg angesprochen. Der verdutzte Friedl sagte daraufhin: „Ich bin Werder-Bremen-Spieler.“

Kleinfeldt: „Das Eintracht-Trikot hat mich für den Moment verwirrt“

„Das ist meine Schuld. Entschuldigung“, entgegnete die Sky-Journalistin, nachdem sie kurz verwirrt geschaut und dann ihren Patzer erkannt hatte. Beide gaben sich die Hand. „Wir fangen noch einmal von vorne an“, fügte Kleinfeldt an – und führte anschließend das Interview mit dem Bremer Spieler.

Das könnte Sie auch interessieren: Kevin Kühnert beendet 1000-Kilometer-Wanderung

Die Sky-Moderatorin sagte dazu am Sonntag: „Vor dem Spiel habe ich Marco Friedl noch am Bus interviewt. Das Eintracht-Trikot hat mich nach Abpfiff dann leider einfach für den Moment verwirrt, so dass mir diese unglückliche Verwechselung unterlaufen ist.“ (dpa/mp)