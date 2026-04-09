Kuriose Panne im ZDF: „Tagesschau“ statt „Aktenzeichen XY“

Wer am Mittwochabend ungelöste Kriminalfälle sehen wollte, dürfte ins Staunen gekommen sein – denn statt Rudi Cerne waren plötzlich die ARD-Nachrichten zu sehen. Wie das ZDF die Bildstörung erklärt:

Panne im ZDF-Abendprogramm: Zum Start der Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst” bekamen Zuschauer am Mittwochabend plötzlich andere Sendungen zu sehen. Um 20.15 Uhr sei versehentlich für wenige Sekunden erst das Live-Signal des 3sat-„Alpenpanoramas” und dann des Wetterberichts der zeitgleich in 3sat laufenden ARD-„Tagesschau” aufgeschaltet worden, teilte das ZDF in Mainz mit. Zuvor hatte es Medienberichte zu der Panne gegeben.

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Anschließend wurde nach Angaben des Senders eine knappe Minute lang eine Störgrafik eingeblendet. Um 20.16 Uhr habe „Aktenzeichen XY… Ungelöst” dann regulär mit dem Vorspann begonnen und sei vollständig zu sehen gewesen. Grund für die kurze Störung war laut dem Sender ein Koordinationsfehler in der Sendeabwicklung des ZDF. (dpa/mp)