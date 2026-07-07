Gabriel Kelly ringt sich zu einer schwierigen Entscheidung durch. Seine Enttäuschung ist ihm dabei deutlich anzumerken.

Gabriel Kelly und Tänzerin Malika Dzumaev gewannen „Let’s Dance” im Jahr 2024. Jetzt muss der Sänger seine erste eigene Tour absagen. (Archivbild) picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Weil er zu wenige Konzerttickets verkauft hat, sagt Sänger Gabriel Kelly seine Tour ab. „Ich weiß, das kommt jetzt vermutlich ziemlich überraschend für euch”, sagte der Sohn von Angelo Kelly sichtlich bewegt in einem Instagram-Beitrag.

„Das ist jetzt schon der dritte, vierte Take, den ich aufnehme, und ich krieg’s einfach nicht hin und ich will’s nicht wahrhaben. Wir waren jetzt schon mitten in den Tourproben, Setlist steht. Ich hab’ mich einfach richtig krass gefreut auf die erste eigene Tour.” Kelly hatte 2024 „Let's Dance”gemeinsam mit Profitänzerin Malika Dzumaev gewonnen.

Zu wenige Tickets verkauft: Fast alle Konzerte abgesagt

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„Es ist natürlich richtig scheiße, das wäre meine erste eigene Tour gewesen”, sagte der Sänger. Es seien zu wenige Tickets verkauft worden, daher habe die Entscheidung nun getroffen werden müssen.

Die Tour werde, bis auf den Termin in Rostock, der am 19. September stattfindet, abgesagt. (dpa/js)