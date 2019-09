Krawall im „Sommerhaus“-Finale: Sabrinas krasse Theorie zum Liebes-Aus von Benjamin

Köln -

Achtung, Spoiler! Das Gewinner-Paar verkünden wir am Ende des Artikels.

Es ist vorbei. „Das Sommerhaus der Stars“ geht am Dienstagabend offiziell zu Ende.



Das heißt allerdings nicht, dass der Stress der vergangenen sieben Wochen ebenfalls vorbei ist – ganz im Gegenteil. Im Anschluss an das große Finale folgte die Aussprache. Und dabei flogen mächtig die Fetzen.

Sommerhaus 2019: Elena teilt aus

RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben versammelte die Stars und ihre (Ex-)Partner noch einmal im Studio, um über die Zeit im „Sommerhaus“ zu sprechen. Es war das erste Mal, dass alle Paare (bis auf Jessika und Quentin) nach ihrer gemeinsamen Zeit in Portugal wieder vereint waren. Und Elena teilte sofort aus.

„Es ist schön, einige wieder zu sehen. Bei anderen wird mir leider schlecht“, lauteten ihre Begrüßungsworte. Wen genau sie damit meint, wurde schnell klar. „Roland und Steffi sind ein ganz verlogenes Pack“, erklärte die 27-Jährige. „Man merkt auch, dass du eine richtige Gossen-Diva geworden bist“, feuerte Roland sofort zurück.

Explosions-Gefahr im Studio! Finger-Erben lenkte die Diskussion daher lieber auf das angespannte Verhältnis von Benjamin und Kate, die sich nach den Dreharbeiten sogar voneinander trennten.



„Irgendwann waren wir beide nicht mehr glücklich“, fasste Benjamin, der erstaunlich gelassen wirkte, die Situation zusammen.

Sommerhaus 2019: Sabrina Lange bezeichnet Benjamin Boyce als schwul

Im Gegensatz zu ihm kämpfte das Tattoo-Model sogar mit den Tränen. Als ihr Ex-Freund sie in den Arm nehmen wollte, reagierte sie gereizt und herrschte ihn an, sie loszulassen.

„Sommerhaus“-Nachrückerin Sabrina Lange ließ das nicht unkommentiert: „Ich bin der Meinung, dass Benjamin Sehnsüchte hat, die Kate und auch keine Frau dieser Welt erfüllen kann. Vielleicht solltest du mal drüber nachdenken. Ich glaube einfach, dass Benjamin sich auch in einen Mann verlieben könnte.“

Kate Merlan und Benjamin Boyce haben sich nach der Show getrennt. TVNOW Foto:

Mit dieser Aussage sorgte sie für mächtig Wirbel! Von Elena, Mike und Willi musste Sabrina sich so einiges anhören. „Das kannst du doch nicht einfach behauptet“, lautete der allgemeine Tenor der anderen.

Sommerhaus 2019: Willi Herren setzt einstweilige Verfügung auf

Benjamin hingegen konnte darüber nur lachen und erklärte: „Ganz ehrlich, ich fühle mich blöd, dass ich so eine Frage beantworten soll. Muss ich mich dazu wirklich rechtfertigen? Ich war mal in einer Boyband. Zwei davon haben sich sogar geoutet und jetzt wartet man auf mich? Darauf kannst du lange warten.“

Im Anschluss teilten die anderen Kandidaten gegen Willi Herren aus, dem ein falsches Spiel vorgeworfen wurde. Der ließ dann eine regelrechte Bombe platzen: Er hat eine einstweilige Verfügung gegen Johannes Haller erwirkt, weil der ihn einen „blöden, alten Wichser“ genannt und falsche Dinge über Willis Entzug gesagt haben soll.



Menowin Fröhlich hatte die Schnauze voll und verließ die Show zusammen mit Freundin Senay vorzeitig. TVNOW Foto:

Einem wurde schließlich alles zu viel. „Ich finde es übertrieben krass, was fünfzig Mille anrichten können. Ich bin jetzt ganz ehrlich und will gar nicht mehr hier sitzen. Ich kann mir die Geschichte nicht mehr reinziehen. Mir tut das im Herzen weh, das so zu sehen. Ich kann nicht darüber urteilen, ich werde jetzt gehen“, erklärte Menowin und verließ mit seiner Freundin Senay das Studio.



Damit war dann auch alles gesagt.

Dieses Paar gewinnt „Das Sommerhaus der Stars“

Elena Miras und Mike Heiter gewinnen „das Sommerhaus der Stars“. TVNOW Foto:

Am Ende gewannen übrigens „Sommerhaus“-Zicke Elena Miras und ihr Freund Mike Heiter die Show und somit auch 50.000 Euro Preisgeld. (dhu)