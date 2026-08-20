Ballermann-Star Mia Julia hat mit deutlichen Worten eine Debatte in der Partyszene auf Mallorca ausgelöst: Sie kritisiert Influencer und Reality-Stars, die am Ballermann auf den schnellen Erfolg hoffen. Hannes P Albert/dpa

Streit statt Sangria: Stars der Ballermann-Szene auf Mallorca zoffen sich aktuell öffentlich in sozialen Medien. Grund sind immer mehr Influencer und Reality-TV-Teilnehmer, die in der Branche Fuß fassen – und Geld verdienen – wollen.

In einem Instagram-Video richtet sich die selbsternannte „Queen of Party“, Mia Julia (39), an alle „Möchtegern-Sänger“ und andere, „die sich einfach an unserer Szene bereichern wollen und dadurch unsere Szene immer mehr kaputt machen“.

Es gehe ihr einerseits um immer mehr Content-Creator, die an der Playa de Palma Straßenumfragen mit Betrunkenen durchführten und mit den Videos auf Klicks hofften. „Ich ertrag’ es nicht mehr, lasst die Leute in Ruhe. Hört auf, Leute bloßzustellen“, schimpft die Partysängerin („Der Zug hat keine Bremse“).

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Das ist für Mia Julia „ein Arschtritt“

Außerdem würden C-Promis aus Trash-TV-Sendungen, die den Ballermann sonst belächeln würden, mit eigenen Songs auf „einen schnellen Euro“ hoffen. „Es ist ein Arschtritt für uns Künstler, die sich hier jeden Tag mit der Szene beschäftigen, die das leben, die das lieben, die das fühlen.“ Es gebe auch Influencer, die sich ernsthaft mit der Malle-Musik identifizieren würden. Sie wolle daher nicht pauschalisieren.

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Neben Zuspruch gibt es auch Kritik für die offenen Worte – sogar aus den eigenen Reihen. „Das ist nicht die vorherrschende Meinung hier, ich sehe das anders“, erklärte „DSDS“-Jurorin Isi Glück (35, „Delfin“) ebenfalls auf Instagram. „Wer sind wir denn, dass wir vorher entscheiden, wer hier eine Chance bekommen darf und wer nicht?“ Wem es ausschließlich um die Kohle gehe, der werde ohnehin „schnell auf die Fresse fliegen“.

Auch andere Stars aus dem „Bierkönig“ und „Megapark“ mischen sich in die lebhafte Debatte ein, wie Schürze („Schaukelpferd“), Frenzy („3er“) oder DJ Robin („Layla“).

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Reality-Star ist traurig und verletzt

Und was sagen die Influencerinnen und Influencer selbst? Gina Beckmann („Couple Challenge“) erklärt, sie sei traurig und verletzt. „Ich habe sechs Jahre darauf hingearbeitet, irgendwann mal am Ballermann auftreten zu können.“ Die 26-Jährige, die ihren Song „Jägermeisterin“ inzwischen im „Megapark“ performt, versteht die Malle-Welt nicht mehr. „Der Ballermann steht doch für Friede, Freude, Eierkuchen.“