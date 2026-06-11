Da mussten ihre Fans wohl zweimal hinschauen: Sylvie Meis zeigt sich auf Instagram plötzlich wie ausgewechselt.

So kennt man Sylvie eigentlich: lange blonde Mähne und breites Lächeln – jetzt präsentiert die Moderatorin sich in einem völlig neuen Look (Archivbild). IMAGO / APress

Statt ihrer gewohnten langen, blond fallenden Mähne präsentiert sich die Moderatorin mit einem frechen Bob, Pony und deutlich rockigerem Styling.

Sylvie zeigt sich selbstbewusst mit frechem Styling

Auf den Fotos posiert Sylvie selbstbewusst vor der Kamera – mal im eleganten Blazer, mal mit lässiger Attitüde. Der neue Look wirkt moderner, kantiger, fast ein bisschen rebellisch. Ein ziemlicher Kontrast zu dem glamourösen Blondinen-Style, mit dem man die 48-Jährige seit Jahren kennt.

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Doch wer jetzt schon dachte: „Schnipp, schnapp, Haare ab!“, dürfte sich wohl zu früh gefreut haben. Denn in späteren Beiträgen zeigt sich Sylvie wieder ganz wie gewohnt – mit langer blonder Mähne. Der überraschende Bob-Look scheint also eher Teil eines Shootings gewesen zu sein als eine dauerhafte Typveränderung.

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Bei ihren Fans kam der ungewohnte Auftritt trotzdem gut an. Viele feiern Sylvie für den coolen Style. Ob sie sich irgendwann doch noch dauerhaft von ihrer langen Mähne trennt? Die Fans würden es auf jeden Fall feiern, wie den Kommentaren zu entnehmen ist: „Würde ihr auch sehr gut stehen. Sylvie kann einfach alles tragen”, schreibt ein Fan.